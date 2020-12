Phú Quốc đang ở mùa đẹp nhất năm, nghỉ lễ đến đây là chuẩn nhất

(VTC News) -

New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc đẳng cấp

Đây là lý do số 1 để các gia đình nên chọn tới Nam Phú Quốc trong kỳ nghỉ đón năm mới 2021 đang rất gần. Chuỗi sự kiện New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc lần đầu tiên được Tập đoàn Sun Group tổ chức tại Nam đảo ngay trung tâm Thị trấn An Thới sẽ diễn ra xuyên đêm, bắt đầu từ 17h ngày 31/12/2020 đến 1h ngày 1/1/2021.

Với kinh phí đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng, New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc gồm 3 sự kiện chính: Tiệc mừng năm mới; Đại nhạc hội “Đại tiệc của thần Ánh sáng”; chương trình Countdown và bắn pháo hoa đón năm mới. Sự kiện được dàn dựng công phu và có sự xuất hiện của ekip đạo diễn & nghệ sỹ số 1 Việt Nam như: Thu Phương, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương, ban nhạc Oplus…

New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn du khách đến Nam Phú Quốc vào mùa đẹp nhất trong năm, để chào đón một năm mới tốt lành với nhiều đổi thay mới mẻ. Đây cũng được xem là một cú “big bang” hứa hẹn tạo nên dấu ấn đẳng cấp chào mừng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Mùa đẹp nhất trong năm

Trong khi miền Bắc lạnh tê tái, miền Trung cũng mưa, nắng thất thường thì Phú Quốc mùa cuối năm (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau) nắng đẹp, trời trong, biển xanh trong như pha lê, cát trắng mịn màng như da thiếu nữ.

Thời tiết thuận lợi, cả nhà ai cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, không lo trời quá nóng, cũng chẳng sợ mưa dầm hay quá lạnh như miền Bắc, đồ đạc mang theo cũng vì thế mà gọn nhẹ hơn. Như thế, nếu không phải là Phú Quốc thì khó có điểm đến nào phù hợp hơn cho mùa cuối năm.

Nhiều điểm nghỉ dưỡng phù hợp với gia đình

Nam đảo Ngọc giờ là điểm đến có nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp thế giới. Cuối năm cũng là “mùa vàng” ưu đãi để bạn có thể nắm trọn kỳ nghỉ tiết kiệm với những trải nghiệm 5 sao.

Gợi ý lý tưởng nhất cho chuyển đi 3 ngày 2 đêm dịp Tết Dương lịch là combo Bay về phía mặt trời do Sun Group kết hợp với Vietnam Airlines thực hiện. Chỉ từ 3.399.000 đồng/ khách/đêm nghỉ, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái của Sun Group tại Nam đảo, bao gồm 02 vé máy bay khứ hồi, phòng nghỉ 5 sao tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, vé cáp treo Hòn Thơm, vé vui chơi Aquatopia Water Park - “Công viên nước hàng đầu Châu Á” tại tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park. Combo này giúp bạn tiết kiệm tới 70% chi phí so với thông thường.

Sang xịn hơn thì chọn JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay hay Premier Village Phu Quoc resort. Dịp này, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đang áp dụng ưu đãi “Tri ân mùa lễ hội" cho du khách đã lưu trú tại khu nghỉ này trong năm 2020. Theo đó, chỉ từ 8,5 triệu đồng, bạn và gia đình sẽ có trọn vẹn những trải nghiệm tuyệt vời, từ phòng ở đẳng cấp, bữa sáng cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi, tiệc tối Giáng sinh hoặc tất niên tại nhà hàng Tempus, dịch vụ đưa đón 5 sao tại sân bay Phú Quốc cùng mức giảm giá 20% cho dịch vụ spa.

Hấp dẫn mọi lứa tuổi

Tới Nam đảo là tới những bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh như Bãi Kem, bãi Trào, Bãi Sao… Chưa kể những bãi tắm ở các đảo xa ngoài khơi như Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút… cũng thuộc hàng “tiên cảnh”. Thế nên, tắm biển ở Nam đảo là một trải nghiệm mà trẻ con người lớn đều ham thích.

Yêu thích sự sôi động với đa dạng trải nghiệm, hãy tới Bãi Trào để “bật tung mọi cảm xúc”. Nơi đây có tất cả những gì gia đình bạn cần cho một cuộc vui chất ngất trọn ngày dài, từ tắm biển, trượt nước ở nhà phao nổi, chèo thuyền kayak, đến dù lượn, mô tô nước và lặn biển. Bạn sẽ thấy đi biển chưa bao giờ thú vị đến thế.

Một trải nghiệm đang là “nam châm” của Nam đảo chính là hành trình bay trên đại dương bằng cáp treo 3 dây vượt biển Hòn Thơm. Trên cabin cáp treo bằng kính với tầm nhìn 360 độ rộng mở, cảm giác lúc lướt lên cao về phía trời mây, khi lại sà xuống tưởng có thể “chạm” vào biển cả là một trải nghiệm khó quên trong đời.

Cũng tại khu vực Ga đi cáp treo An Thới, có một “món quà” mới toanh dành cho du khách, đó là thị trấn Địa Trung Hải xinh đẹp tựa xứ “Almafi thiên đường”. Chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng nơi đây đã là một trong những điểm check-in thuộc hàng “hot, hit” ở Nam đảo.

Phú Quốc không chỉ có biển, loạt trải nghiệm vui hết nấc ở các công viên trên khắp đảo Ngọc sẽ khiến chuyến đi của bạn thật giàu cảm xúc. Đầu tiên phải kể đến Công viên nước hàng đầu Châu Á Aquatopia vừa được World Travel Awards 2020 vinh danh. Công viên nằm trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park, với hơn 20 đường trượt nước đủ cấp độ khó từ 1 đến 5 sao phù hợp nhiều độ tuổi, sẽ khiến chuyến du hành tới vùng đất thổ dân hoang dã và kì bí này trở thành trải nghiệm rất đáng được chờ mong.

Một công viên khác tại Sun World Hon Thom Nature Park là EcoBeach. Công viên san hô này đang bảo tồn nhiều loài san hô quý tựa “khu rừng rực rỡ” dưới lòng đại dương. Trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển, bạn còn có thể tương tác với nhiều loài cá cực lạ, sặc sỡ muôn màu và lưu lại những tấm ảnh chụp hay “chiếc clip” để đời.

Nếu có nhiều thời gian hơn, có thể ngược hành trình về Bắc đảo để đến Safari. Còn nếu không thì chỉ Nam đảo cũng đã đủ cho một hành trình đầy ắp trải nghiệm thú vị với cả nhà trong kỳ nghỉ cuối năm này rồi.