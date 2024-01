Phụ nữ ngoài 30 tuổi cần bổ sung gì?

(VTC News) -

Từ sau tuổi 25, quá trình trao đổi chất của bạn sẽ diễn ra chậm hơn nên dễ gây tăng cân, kéo theo các nếp nhăn xuất hiện và tóc không chỉ mỏng dần mà còn rụng nhiều hơn.

Đến năm 30 tuổi, những dấu hiệu lão hóa bắt đầu mạnh mẽ hơn. Vì thế cần bổ sung thêm những loại vitamin, khoáng chất dưới đây.

Vitamin D

Phụ nữ ngoài 30 tuổi không thể thiếu vitamin D, vì đây là loại vitamin rất cần thiết đối với hệ xương khớp.

Nếu như thiếu hụt vitamin D, cơ thể của bạn rất dễ gặp phải tình trạng như giòn xương, loãng xương. Vì thế chị em nên lưu ý đến việc mua bổ sung thêm vitamin D cho cơ thể thông qua các loại viên uống, thực phẩm giàu vitamin D hoặc hấp thụ ánh nắng từ mặt trời.

Vitamin là dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe của phụ nữ ở độ tuổi 30.

Omega-3

Các chuyên gia cho biết Omega-3 là acid không bão hòa có tác dụng cân bằng lượng Cholesterol, ổn định sức khỏe tim mạch, huyết áp, tăng cường trí não, giúp mắt sáng và chống lão hóa cho da hiệu quả.

Ngoài ra chất béo lành mạnh này cũng có thể giúp làm chậm sự tăng trưởng của mảng bám tích tụ trong động mạch và làm giảm huyết áp. Nó có tác dụng làm tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu.

Ngoài ra, omega-3 còn giúp sáng mắt, là viên uống đẹp da chống lão hóa cho làn da phụ nữ, phòng ngừa bệnh tim mạch, nâng cao trí lực một cách đáng kể. Vì thế, nó được coi là viên uống bổ sung phù hợp nhất cho phụ nữ 30 tuổi.

Vitamin B Complex (đặc biệt là B9 và B12)

Vitamin B đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Bên cạnh việc điều cung cấp năng lượng, các vitamin này còn giúp hình thành máu.

Các loại vitamin B phức hợp còn giúp tăng cường dưỡng chất cho não và rất quan trọng trong việc ngăn ngừa trầm cảm. B9 là loại dưỡng chất các bác sỹ thường khuyên thai phụ sử dụng trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Về cơ bản, vitamin này giúp cơ thể tạo ra các tế bào mới, ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ở não và cột sống cho em bé. Vitamin B rất dễ bị mất khi cơ thể bạn ra nhiều mồ hôi.

Vì lý do đó, bạn cần phải cung cấp thường xuyên các loại vitamin này bằng cách thêm các loại thực phẩm như trứng, sữa, thịt, cá, rau xanh đậm, cải xoăn và rau bina vào chế độ ăn uống của mình

Collagen

Bắt đầu từ năm 25 tuổi, lượng collagen dần suy giảm do quá trình lão hóa cũng như bị tác động trực tiếp từ môi trường. Lượng collagen còn lại do cơ thể chuyển hóa theo thời gian không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của các tế bào, nhất là tế bào da.

Từ đó dẫn đến tình trạng hoạt động của các cơ bị suy yếu, độ căng mịn giảm hẳn.

Bên cạnh bổ sung thực phẩm chứa collagen bạn nên uống collagen dạng viên nén giúp dưỡng chất có thể thấm thấu vào từng bộ phận và hấp thụ một cách tốt nhất.

Ước tính, năm 30 tuổi, lượng collagen sẽ mất đi khoảng 15%, các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim, da sạm màu bắt đầu xuất hiện, da cũng chảy xệ và dễ tổn thương hơn.

Bên cạnh bổ sung thực phẩm chứa collagen bạn nên uống collagen dạng viên nén giúp dưỡng chất có thể thấm thấu vào từng bộ phận và hấp thụ một cách tốt nhất. Với những công dụng tuyệt vời, thuốc uống đẹp da chống lão hóa collagen rất được chị em phụ nữ ưa chuộng.

Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa có tác dụng là bảo vệ làn da, ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng của da, giúp ngăn ngừa việc tổng hợp nên hắc sắc tố Melanin gây đen sạm. Do đó, việc uống vitamin C mỗi ngày đối với phụ nữ trên 30 cực kỳ quan trọng.

Sắt

Sắt là một trong những khoáng chất chính cần thiết cho sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là trong thời kỳ sinh nở. Thế nhưng, loại dưỡng chất này cũng rất dễ bị mất đi nhất là trong chu kỳ kinh nguyệt.

Thiếu máu là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn bị thiếu sắt, thường là do có chế độ ăn uống không đủ chất. Bạn có thể sử dụng các nguồn thực phẩm giàu chất sắt trong chế độ ăn uống của mình như rau bina, gan, các loại đậu, thịt đỏ.