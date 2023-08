Phụ huynh có nên mua đồng hồ thông minh nghe gọi cho trẻ em không?

(VTC News) -

Đồng hồ thông minh nghe gọi dành cho trẻ em ngày càng phổ biến trên thị trường với đa dạng mẫu mã cũng như tính năng khác nhau.

Một số bậc phụ huynh xem thiết bị công nghệ này như một giải pháp thay thế toàn diện cho điện thoại thông minh mà vẫn giúp họ quan sát, quản lý con cái. Tuy nhiên, số khác vẫn băn khoăn liệu có nên mua đồng hồ thông minh nghe gọi cho trẻ em không.

Trước khi quyết định "rút hầu bao", phụ huynh có thể tham khảo các lợi ích và sự tiện lợi của đồng hồ thông minh nghe gọi dành cho trẻ em.

Liệu có nên mua đồng hồ thông minh nghe gọi cho trẻ em không? (Ảnh: Shutterstock)

Đồng hồ thông minh có tính năng gọi điện, nhắn tin

Đồng hồ thông minh cho phép trẻ em dễ dàng liên lạc với bạn bè và gia đình trong trường hợp cần thiết. Các loại đồng hồ thông minh dành cho trẻ em sẽ chặn các cuộc gọi nếu như số liên lạc đó không được lưu trong danh bạ.

Bên cạnh đó, chế độ cuộc gọi khẩn cấp và nút Panic giúp trẻ nhanh chóng thực hiện cuộc gọi khẩn tới người thân trong các tình huống xấu.

Tính năng nhắn tin cũng được tích hợp bên trong chiếc đồng hồ thông minh để trẻ có thể nhắn tin trong những trường hợp không tiện gọi điện. Tin nhắn sẽ được gửi nhanh chóng và tiện lợi.

Giám sát an toàn

Đồng hồ thông minh có thể giúp bạn theo dõi vị trí của trẻ và thiết lập phạm vi an toàn. Tính năng GPS và được liên kết với dịch vụ di động cho phép cha mẹ theo dõi vị trí của trẻ khi không ở cùng nhau.

Điều này đảm bảo rằng trẻ em không đi lạc hoặc đến những nơi không an toàn. Tín hiệu cảnh báo khu vực an toàn sẽ gửi thông báo đến phụ huynh nếu nhận thấy trẻ đi khỏi phạm vi an toàn.

Giúp trẻ rời xa điện thoại thông minh

Điện thoại thông minh đôi khi có thể gây ra nhiều vấn đề đáng lo ngại hơn so với đồng hồ thông minh vì các khía cạnh như mạng xã hội và nội dung trực tuyến không phù hợp. Thêm vào đó, điện thoại thông minh thường khá đắt. Đồng hồ thông minh cũng có các tính năng như nghe nhạc, trò chơi và chức năng camera.

Đồng hành phát triển cùng trẻ

Một số đồng hồ thông minh dành cho trẻ em cung cấp các trò chơi toán học, câu đố đánh vần hoặc ứng dụng ngôn ngữ có thể giúp trẻ học được những điều mới mẻ. Các chỉ số báo hiệu sức khỏe và các bài tập luyện thể dục được thiết lập sẵn có thể bé chăm chỉ tham gia các hoạt động thể thao mỗi ngày.

Việc sử dụng đồng hồ thông minh đồng thời có thể giúp trẻ em làm quen với công nghệ và phát triển kỹ năng sống cơ bản như quản lý thời gian và sử dụng ứng dụng.

Ngoài ra, độ tuổi có thể sử dụng đồng hồ thông minh cũng là một vấn đề mà phụ huỳnh cần cân nhắc trước khi mua cho trẻ. Đồng hồ thông minh thường phù hợp với trẻ em từ 6 tuổi trở lên, khi trẻ có khả năng sử dụng và hiểu các tính năng của sản phẩm. Việc mua đồng hồ thông minh cho trẻ em là một quyết định phải xem xét kỹ lưỡng, dựa trên nhu cầu, tình hình cụ thể của gia đình và tính cách của trẻ.