Phong toả chợ nổi tiếng nhất Hải Phòng sau khi 77 tiểu thương nhiễm SARS-CoV-2

(VTC News) -

Sáng 6/12, thông tin từ quận Hồng Bàng cho biết, kết quả xét nghiệm khẳng định tại chợ Sắt, khu chợ nổi tiếng nhất Hải Phòng chuyên bán đồ cơ khí, điện tử ghi nhận 77 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là các tiểu thương.

Từ 5/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hồng Bàng đã phong toả chợ Sắt, yêu cầu hơn 100 người có mặt tại đây ở lại chợ để làm xét nghiệm. Sau khi có kết quả khẳng định, các tiểu thương dương tính SARS-CoV-2 được đưa đi cách ly, điều trị.

Hải Phòng phong toả khu chợ nổi tiếng nhất thành phố. (Ảnh: Minh Khang)

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, từ 18h ngày 4/12 đến 18h ngày 5/12, thành phố ghi nhận 111 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó nhiều ca bệnh liên quan tới ổ dịch ở chợ Sắt.

Cụ thể, huyện Tiên Lãng (30), quận Hồng Bàng (15), quận Lê Chân (26), huyện Thuỷ Nguyên (19), quận Ngô Quyền (7), huyện An Dương (6), quận Hải An (4), quận Kiến An (2), quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ đều ghi nhận 1 trường hợp.

Tính đến hết 5/12, TP.Hải Phòng đã ghi nhận 1.215 ca COVID-19. Đáng chú ý, trong số này có 210 học sinh mắc, 4.123 em thuộc diện F1 và 32.309 học sinh thuộc diện F2. Cả TP Hải Phòng hiện có 141 trường phải học trực tuyến.

Sáng nay 6/12, huyện Thuỷ Nguyên cũng thông báo cho hơn 80.000 học sinh tạm dừng tới trường, trong đó học sinh Tiểu học, THCS chuyển học trực tuyến.

Trong ngày 5/12, Hải Phòng tiêm 1.317 mũi vaccine phòng COVID-19 (200 mũi 1; 1.117 mũi 2). Tổng số mũi tiêm đến thời điểm hiện tại là 2.731.581 (gồm 1.574.876 mũi 1; 1.156.705 mũi 2).