CSGT Hà Nội thông tin thêm về kiến nghị thu giấy phép lái xe của người tâm thần

(VTC News) -

Ngày 14/7, trả lời PV VTC News, một cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho rằng, một số người hiểu chưa đúng bản chất sự việc, dẫn đến thông tin không đúng cho rằng hơn 4.000 người tâm thần đã được cấp giấy phép lái xe ở Hà Nội.

"Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng đã rà soát, xác định có 4.089 người mắc bệnh tâm thần. Phòng CSGT tham mưu Công an TP Hà Nội trao đổi, kiến nghị Sở Giao thông Vận tải không cấp giấy phép lái xe cho các trường hợp trên. Nếu trường hợp nào đã được cấp, phải tiến hành thu hồi", cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nói.

Người này cũng cho biết thêm, việc thực hiện rà soát nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình xét duyệt, cấp giấy phép lái xe, trong đó có nội dung tuyệt đối không cấp cho người bị bệnh tâm thần.

"Có những trường hợp người được cấp giấy phép lái xe rồi, sau đó gặp tai nạn, bệnh lý hoặc biến cố nên bị tâm thần, tất nhiên con số này rất hạn hữu. Chúng tôi phải rà soát và yêu cầu thu hồi lại. Hoàn toàn không có chuyện 4.089 người bị bệnh tâm thần ở Hà Nội đã được cấp giấy phép lái xe và giờ kiến nghị thu hồi", cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 13/7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Một trong những nội dụng quan trọng được quán triệt là công tác đăng ký và quản lý phương tiện.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, số đăng ký mới của toàn thành phố là 145.718 phương tiện, trong đó, 41.423 ô tô, 101.248 mô tô và 3.047 xe máy điện, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên hơn 7,6 triệu. Ngoài ra, Phòng CSGT còn quản lý 80 xe xích lô, 70 ô tô điện.

Về công tác đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đến ngày 14/6, lực lượng CSGT Thủ đô giải quyết thủ tục đăng ký đối với 3.040 phương tiện; cấp đổi, gia hạn 36 biển nghiệp vụ cho các đơn vị chức năng; cấp đổi 17.188 biển số vàng cho ô tô kinh doanh vận tải và giải quyết 1.645 trường hợp sang tên xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

Đáng chú ý, qua công tác rà soát bộ thủ tục hành chính về đăng ký xe phục vụ triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4, Phòng CSGT đã đề xuất điều động phương tiện, nguồn nhân lực phục vụ phân cấp công tác đăng ký xe về cấp huyện. Đồng thời, Phòng CSGT tham mưu cho Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị rà soát, xác định 4.089 người bị tâm thần, kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thu hồi giấy phép lái xe, không cấp giấy phép lái xe đối với các trường hợp nêu trên.