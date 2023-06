Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, viếng các nạn nhân vụ tấn công ở Đắk Lắk

Tại các nơi thăm, viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi động viên hai chiến sĩ Công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm, chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Trong sáng 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin vào sáng sớm 11/6.

Lực lượng chức năng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, làm chết, bị thương một số Công an xã, cán bộ xã và người dân...Các cấp chính quyền địa phương đã quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người hy sinh, tử vong, bị thương; thông báo, động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Chiều 11/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sỹ Công an xã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk; hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, các đồng chí bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

(Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam )