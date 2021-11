Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ 22.000 lon sữa cứu trợ một tháng không lấy được

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến việc tiếp nhận lô sữa cho trẻ em ở TP.HCM gần một tháng không lấy ra được.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Australia tặng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11/2021.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Ngày 9/11, phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội, đại biểu Tô Thị Bích Châu, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nêu những quy định hành chính cứng nhắc, kể cả trong thực thi, dẫn đến hơn 22.000 lon sữa là hàng từ thiện từ Úc gửi TP.HCM, thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố sau gần 1 tháng đến nay vẫn chưa nhận được.

Bà Châu phản ánh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Trong đó, chỉ hai ngày Cục Thú y đồng ý, còn Cục An toàn thực phẩm đề nghị hỏi Chính phủ. Nhưng nếu TP.HCM gửi công văn đến Chính phủ thì Chính phủ cũng giao cho Cục An toàn thực phẩm trả lời. Theo bà, cách làm của Cục An toàn thực phẩm là đúng quy trình, nhưng không đúng với tinh thần ‘chống dịch như chống giặc’.