Phim Trung Quốc 'Flight to you' trên Netflix Việt có hình ảnh 'đường lưỡi bò'

(VTC News) -

Hình ảnh " đường lưỡi bò" xuất hiện trong cảnh phim về một chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Singapore gặp sự cố do hành khách có vấn đề về sức khỏe.

Hình ảnh ''đường lưỡi bò'' xuất hiện trong phút thứ hai, tập 30 bộ phim "Flight to you" trên Netflix.

Cụ thể ở phút thứ hai trong tập 30 của bộ phim, nhân vật tiếp viên trưởng Cố Nam Đình quan sát một bản đồ trên màn hình ghế máy bay. Bản đồ hiển thị hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp (tức đường chín đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế).

Trả lời VTC News, đại diện truyền thông Netflix tại Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra và đưa ra thông tin phản hồi sớm nhất.

Flight to you (Hướng gió mà đi) là bộ phim do Trung Quốc sản xuất vào năm 2022, gồm 39 tập. Phim kể về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. Hai nhân vật chính là tiếp viên trưởng Cố Nam Đình và nữ phi công Trình Tiêu vượt qua nhiều thử thách trên con đường sự nghiệp. Dàn diễn viên gồm Vương Khải, Đàm Tùng Vận, Lưu Sướng, Yến Tử Đông...

Trước đó, trên Netflix Việt Nam, cơ quan chức năng yêu cầu gỡ 6 tập Pine Gap sau khi phát hiện có hình ảnh phi pháp. Cũng trên nền tảng này, bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam. Sau đó, Netflix cắt cảnh có hình ảnh vi phạm.

Mới đây, Cục Điện ảnh cấm chiếu bộ phim Barbie tại các cụm rạp ở Việt Nam vì có hình aảnh "đường lưỡi bò". Vào tháng 3/2022, bộ phim Thợ săn cổ vật (Uncharted) do Tom Holland đóng chính cũng bị cấm ra rạp Việt.

My Anh