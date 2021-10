Phim 'Squid Game' khép lại, 11 câu hỏi vẫn chưa được giải đáp

Lý do In Ho (Lee Byung Hun) trở thành Front Man: Theo thông tin từ đoàn làm phim, In Ho vốn là cảnh sát và cũng là một trong những người từng chiến thắng cuộc chơi sinh tử do Oh Il Nam tổ chức. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông tin nào nhắc tới nguyên nhân anh trở thành Front Man. Có ý kiến cho rằng In Ho tiếp quản vị trí của Front Man trước đó (có thể đã chết), hoặc do chính anh tự nguyện từ bỏ cuộc sống thông thường để trở thành một phần của trò chơi con mực.