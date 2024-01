Phim có Hồng Đào thắng 3 giải tại 'Quả cầu vàng 2024'

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 vừa diễn ra tại Mỹ. Đây là giải thưởng quan trọng có tác động lớn tới kết quả Oscar. Năm nay cũng đánh dấu lễ trao giải Quả cầu vàng đầu tiên kể từ khi Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) giải thể. Hiện giải thưởng đã được mua lại bởi Dick Clark Productions và Eldridge Industries.

Vượt qua nhiều tác phẩm đình đám khác, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đã giành giải thưởng quan trọng Phim điện ảnh hay nhất - Thể loại chính kịch.

Trong bài phát biểu của mình, ông dành sự tri ân cho nam diễn viên quá cố Heath Ledger.

"Lần duy nhất tôi từng đứng trên sân khấu này là khi nhận một trong những giải thưởng thay cho người bạn Heath Ledger. Điều đó thật phức tạp và đầy thử thách đối với tôi. Tôi bị nghẹn giọng khi đang nói và Robert Downey Jr. đã trao cho tôi một cái nhìn yêu thương và ủng hộ. Ánh mắt khi đó giống như hành động anh ấy đang dành cho tôi bây giờ.

Tôi nghĩ việc chấp nhận giải thưởng cho mình sẽ đơn giản. Nhưng ở vị trí đạo diễn, tôi nhận ra mình chỉ có thể thay mặt mọi người trong đoàn phim nhận giải này. Những đạo diễn như chúng tôi đã gắn kết mọi người và cố gắng khiến họ nỗ lực hết mình", đạo diễn nói.

Oppenheimer cũng là một trong hai tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất mùa giải năm nay với 8 đề cử. Phim còn giành chiến thắng ở 5 hạng mục khác gồm giải Đạo diễn điện ảnh xuất sắc; Nam diễn viên chính kịch xuất sắc dành cho nam chính Cillian Murphy; Nam phụ xuất sắc dành cho Robert Downey Jr.; Nhạc phim điện ảnh hay nhất và Phim điện ảnh hay nhất (Thể loại chính kịch).

Oppenheimer là bộ phim xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo dự án Manhattan được mệnh danh là "cha đẻ của bom nguyên tử".

Phim từng gây sốt phòng vé nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam với doanh thu gần 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Ngoài ra, Barbie cũng là dự án điện ảnh được chú ý trong năm nay khi dẫn đầu mảng điện ảnh với 9 đề cử. Mặc dù vậy, tác phẩm này cũng chỉ ngậm ngùi khi giành được duy nhất một giải thưởng Thành tựu đặc biệt trong điện ảnh và phòng vé nhờ doanh số hơn 1,4 tỷ USD.

Ở hạng mục Series truyền hình giới hạn/phim truyện chiếu truyền hình xuất sắc, Beef được xướng tên. Nữ diễn viên Ali Wong cũng giành chiến thắng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc trong series truyền hình giới hạn/phim truyện chiếu truyền hình.

Ngoài ra, nam diễn viên Steven Yeun cũng có luôn giải Nam chính xuất sắc trong series truyền hình giới hạn/phim truyện chiếu truyền hình.

Dự án Beef từng được khán giả Việt quan tâm với sự hiện diện của nghệ sĩ Hồng Đào trong vai người mẹ cùng tô canh chua trong một bữa cơm gia đình. Bộ phim tái hiện gần như hoàn hảo một "giấc mơ Mỹ" đầy hỗn loạn qua lăng kính của những người Mỹ gốc Á tại xứ sở cờ hoa.

Quả cầu vàng 2024 cũng mang đến nhiều thay đổi, trong đó bao gồm hai giải thưởng hoàn toàn mới nhằm tôn vinh những thành tích doanh thu ngoài phòng vé và một hạng mục khác nhằm vinh danh các màn trình diễn hài kịch độc thoại. Đây là điểm mới lạ mà giải thưởng chưa từng có trong suốt 80 năm qua.

Kết quả giải Quả cầu vàng 2024

Phim hay nhất thể loại chính kịch: Oppenheimer

Phim hay nhất thể loại nhạc kịch/hài kịch: Poor Things

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài kịch: Emma Stone (Poor Things)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại thể loại nhạc kịch/hài kịch: Paul Giamatti (The Holdovers)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Kịch bản hay nhất: Anatomy of a Fall, Justine Triet & Arthur Harari

Nhạc phim hay nhất: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Ca khúc gốc hay nhất: "What Was I Made For?" - Barbie

Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and The Heron

Phim không nói tiếng Anh hay nhất: Anatomy of a Fall

Thành tựu đặc biệt trong điện ảnh và phòng vé: Barbie