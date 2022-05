Phillip Nguyễn thông báo kết hôn, Hoàng My có lời nhắn gửi tình cũ

(VTC News) -

Phillip Nguyễn và Linh Rin mới đây đã xác nhận việc chuẩn bị kết hôn sau 3 năm gắn bó. Thông tin này lập tức khiến dư luận xôn xao. Cư dân mạng cũng chú ý đến động thái của những người đẹp từng có quan hệ tình cảm với Phillip Nguyễn.

Mới đây, Á hậu Hoàng My - tình cũ của nam doanh nhân - có bài đăng gây chú ý. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ bằng tiếng Anh: "I'm so happy for you. Best wishes on your wonderful journey, as you build your new lives together. May the love you share today grow stronger as you grow old together. Happy marriage" (Tạm dịch: Em rất mừng cho anh. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho hành trình tuyệt vời của anh, khi anh xây dựng cuộc sống mới. Chúc cho tình yêu mà anh đang có ngày hôm nay sẽ thêm vững chắc, sống tới khi đầu bạc răng long. Chúc mừng đám cưới của anh nhé!).

Hoàng My có lời chúc hạnh phúc gửi tới tình cũ.

Dù Á hậu Việt Nam 2010 không đề cập đích danh nhưng mọi người hiểu cô đang gửi lời chúc phúc tới bạn trai cũ Phillip Nguyễn - người vừa thông báo chuyện kết hôn. Cư dân mạng khen ngợi động thái này của Hoàng My vì cô vẫn dành sự trân trọng cho người cũ dù đã chia tay nhiều năm.

Hoàng My và con trai thứ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn công khai mối quan hệ tình ái vào năm 2012 sau 2 năm gắn bó. Đây là mối tình nổi tiếng nhất của em chồng Hà Tăng trước khi tìm quyết định "dừng chân" bên bạn gái Linh Rin. Đến năm 2013, công chúng hâm mộ bất ngờ khi họ thông báo chia tay.

Hoàng My và Phillip Nguyễn từng có thời gian mặn nồng bên nhau.

Hoàng My có lần chia sẻ, cô từng đau khổ, dằn vặt và suy sụp tinh thần đến mức từ Mỹ trở về Việt Nam để vượt qua tình cảm sâu đậm với chàng thiếu gia nhà tỷ phú. Sau đó, cô rút khỏi làng giải trí một thời gian dài, sang Israel học ngành đạo diễn. Nếu như sau đó, thiếu gia Phillip Nguyễn tiếp tục vướng nhiều nghi vấn tình ái với những bóng hồng nức tiếng trong làng giải trí thì Hoàng My lại kín tiếng trong chuyện đời tư.

Sau thời gian du học, Hoàng My trở lại Việt Nam và tiếp tục công việc của mình. Ở tuổi 34, á hậu vẫn độc thân. Những năm gần đây, cô ít tham gia các hoạt động showbiz mà lui về hậu trường hỗ trợ đàn em. Người đẹp đang là giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.