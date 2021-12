Phiên cuối năm 2021, VN-Index khó vượt qua vùng 1.500 điểm

(VTC News) -

Hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm

Thị trường chứng khoán hồi phục rất nhẹ trong phiên 30/12 với thanh khoản tiếp tục suy giảm. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, VN-Index tăng 0,15 điểm (+0,01%) lên 1.485,97 điểm. Độ rộng trên sàn HOSE là trung tính với 236 mã tăng, 62 mã tham chiếu, 233 mã giảm. HNX-Index tăng 3,82 điểm (+0,83%) lên 461,65 điểm. Độ rộng trên sàn HNX là tích cực với 131 mã tăng, 59 mã tham chiếu, 121 mã giảm. Thanh khoản khớp lệnh trên hai sàn suy giảm so với phiên trước đó và tiếp tục thấp hơn mức trung bình 20 phiên với khối lượng khớp lệnh 841 triệu cổ phiếu tương ứng với giá trị khớp lệnh 24.198 tỷ đồng.

Cổ phiếu chứng khoán là tâm điểm trong phiên 30/12 khi thu hút dòng tiền và đồng loạt tăng giá mạnh, có thể kể đến như: SSI (+5,9%), VND (+4,8%), VIX (+6,9%), SHS (+5,1%), ART (+9,4%), APS (+9,9%), HCM (+4,4%), SBS (+8,8%), VCI (+2,9%), TVC (+6,7%)... Bên cạnh đó, cổ phiếu ngân hàng cũng có diễn biến tích cực với nhiều mã tăng như: STB (+3,4%), MSB (+2,3%), VPB (+1,9%), TCB (+0,4%), MBB (+0,5%), SSB (+0,1%)...

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, VN-Index tăng 0,15 điểm lên 1.485,97 điểm.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bất động sản, xây dựng sau chuỗi ngày tăng mạnh đã bị chốt lời khiến nhiều mã giảm như: CII (-2,7%), LDG (-5,4%), DIG (-1%), KBC (-2,5%), TCH (-1,2%), NLG (-1,3%), DXG (-2%), SCR (-2,6%), HQC (-3,4%),...

Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng tăng của thị trường vẫn chưa có gì thay đổi và ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm là mục tiêu tiếp theo của chỉ số VN-Index. Bên cạnh đó, trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2201 đang cao hơn chỉ số cơ sở VN30 gần 6 điểm. Điều này cho thấy là các nhà giao dịch đang lạc quan về xu hướng thị trường.

“Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà tăng để hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đã nâng tỷ trọng lên mức cao khi tham gia bắt đáy trong phiên 6/12 có thể canh những nhịp tăng điểm tới ngưỡng tâm lý 1.500 điểm để chốt lời một phần danh mục”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát

Còn theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), VN-Index tiếp tục tạo cây nến đỏ thứ ba giảm điểm với giá đóng cửa thấp nhất ngày cho thấy đà bán tiếp tục gia tăng và chiếm uu thế. Tuy vậy, VN-Index vẫn tăng điểm nhẹ đi kèm thanh khoản suy giảm mạnh cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang nghỉ ngơi và chờ sau nghỉ lễ. Đà giảm tập trung tại nhóm cổ phiếu tăng tốt trước đó, tiêu biểu là nhóm bất động sản và một số mã trụ lớn. Ngược lại, nhóm ngành chứng khoán và một phần nhóm ngân hàng hỗ trợ thị trường giữ điểm. Thêm một điểm tích cực là VN-Index vẫn duy trì ở trên vùng đỉnh cũ tháng 11 tại mốc 1.480 điểm, cho thấy đà tăng hoàn toàn có thể tiếp tục.

“VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn. Trong ngắn hạn, VN-Index sẽ khó vượt qua vùng 1.500 điểm trước Tết dương lịch khi thiếu đi nhóm ngành dẫn dắt mạnh mẽ tại thời điểm hiện tại”, chuyên gia của TVSI dự báo.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho rằng, đà giảm của thị trường là do hoạt động chốt lời của một số nhà đầu tư lướt sóng từ những tuần trước, khi mà VN-Index ghi nhận mức giảm mạnh và lùi về sát mốc 1.400 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản phiên 30/12 giảm so với phiên liền trước, do đó, những nhịp giảm trong phiên phần nào chỉ mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau một giai đoạn tăng điểm mạnh.

“Áp lực bán trên thị trường là có nhưng nhìn chung vẫn đang được hấp thụ tốt bởi lực cầu ở các vùng giá thấp. Mặc dù vậy, trong một vài phiên sắp tới, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng quan sát và chưa nên vội vàng giải ngân với tỷ trọng lớn, mà nên chờ đợi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là những tín hiệu mới của dòng tiền trên thị trường”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.