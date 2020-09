Phạt tù 3 kẻ tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép ở An Giang

Sáng 14/9, TAND huyện An Phú (tỉnh An Giang) xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Hoài Phương (35 tuổi, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú) và Sa Liêm, (37 tuổi, trú tại xã Khánh Bình, huyện An Phú) về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

Phương và Liêm tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, tháng 7/2020, Phương bắt đầu đứng ra tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Khi có khách sang Campuchia, Phương hướng dẫn khách đến điểm tập kết tại nhà trọ 999 thuộc ấp Thạnh Phú, huyện An Phú. Sau đó, Phương dùng xe máy chở họ xuất cảnh trái phép.

Khi khách từ Campuchia về Việt Nam, Phương đưa khách nhập cảnh trái phép rồi chở đến nhà trọ 999 và liên hệ xe khách chở đi tiếp. Mỗi một khách qua lại biên giới trót lọt, Phương lấy 2 triệu đồng tiền công.

Phương còn thỏa thuận với Sê Liêm chở khách xuất, nhập cảnh trái phép với giá 500.000/khách.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoài Phương 7 năm tù, Sa Liêm 3 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.Tòa cũng buộc Phương giao nộp trên 26 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ việc đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Thanh Dũng bị tuyên 4 năm tù giam.

Sáng cùng ngày, TAND huyện An Phú cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Dũng (44 tuổi, trú tại ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú) 4 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Tòa cũng buộc Dũng giao nộp 6 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ việc đưa người xuất cảnh trái phép.