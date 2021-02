Phạt mức cao nhất nữ công nhân về từ Hải Dương không khai báo y tế

(VTC News) -

Chiều 20/2, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản giao Chủ tịch UBND huyện An Dương xử phạt vi phạm hành chính với mức cao nhất đối với chị Phạm Thị Sen (huyện An Dương, Hải Phòng) do không khai báo y tế sau khi về từ tỉnh Hải Dương.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có văn bản báo cáo UBND Thành phố và các cơ quan chức năng về trường hợp chị Phạm Thị Sen là người lao động thuộc Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam.

Từ 10h - 13h30 ngày 12/2, chị Sen cùng chồng và 2 con đến nhà bố mẹ tại huyện Kim Thành (Hải Dương) bằng xe ô tô cá nhân, đã tiếp xúc với bố mẹ và em gái. Ngày 17-18/2, chị Sen đi làm việc tại công ty mà không báo cáo công ty và khai báo y tế theo quy định.

Đến 9h15 ngày 19/2, chị Sen ở nhà (tại Hải Phòng) và báo tin cho công ty không đi làm.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị UBND Thành phố, Sở Y tế chỉ đạo Phòng Y tế huyện An Dương và Trung tâm Y tế huyện An Dương kiểm tra, hướng dẫn việc cách ly y tế và giám sát đối với chị Sen.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính với mức cao nhất theo quy định, nếu chị Phạm Thị Sen dương tính với SARS-CoV-2, UBND Thành phố yêu cầu UBND huyện An Dương chuyển hồ sơ cho Công an Thành phố xử lý theo quy định.