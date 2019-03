Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà vệ sinh chung cư

Đến 18h ngày 13/3, cơ quan công an mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường đồng thời đưa thi thể người đàn ông sống tại chung cư An Bình (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng có mặt lấy lời khai nhân chứng.

Tòa nhà chung cư nơi người đàn ông chết trong nhà vệ sinh.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, bảo vệ chung cư An Bình không thấy người đàn ông khoảng 55 tuổi sống ở tầng 19 của chung cư ra khỏi nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, bảo vệ lên kiểm tra và bắc ghế nhìn qua khe hở thì phát hiện nạn nhân chết trong nhà vệ sinh, thi thể đang bốc mùi.

Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan có mặt lấy lời khai nhân chứng, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Được biết, nạn nhân sống một mình tại căn nhà ở tầng 19 của chung cư đã nhiều năm nay.

Hiện Công an thị xã Dĩ An đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.



PHẠM DIỆN