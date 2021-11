Phát hiện mới về yếu tố làm tăng nguy cơ bị đột quỵ

Theo NBC News, nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại trường Y tế Công cộng TH Chan của Đại học Harvard, Mỹ, thực hiện. Công trình này sẽ được trình bày tại hội nghị khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ vào cuối tháng 11.

Nhóm tác giả phát hiện ăn nhiều mỡ động vật có liên quan khả năng bị đột quỵ cao hơn. Nguy cơ này sẽ giảm đáng kể nếu chúng ta ăn chất béo từ thực vật.

Cụ thể, người ăn chất béo không bão hòa và chất béo từ thực vật (như dầu oliu, dầu lạc, hạnh nhân…) có nguy cơ bị đột quỵ do thiếu máu não thấp hơn 20% nhóm ăn ít chất béo thực vật.

Trong khi đó, những người ăn nhiều chất béo động vật (không bao gồm chất béo từ sữa) có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 16%. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh chất béo từ sữa không liên quan việc tăng nguy cơ đột quỵ.

Nghiên cứu từ nhóm chuyên gia Trường Y tế Công cộng TH Chan của Đại học Harvard, cho thấy người ăn nhiều chất béo từ động vật có nguy cơ đột quỵ cao hơn 16%. (Ảnh: Freepik)

Fenglei Wang, chuyên gia tại trường Y tế Công cộng TH Chan, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi chỉ ra loại chất béo và các nguồn thực phẩm khác nhau quan trọng hơn tổng lượng chất béo mà bạn nạp vào cơ thể từ mỗi bữa ăn. Giảm lượng chất béo từ động vật, chất béo bão hòa giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, bao gồm cả đột quỵ”.

Vị chuyên gia cũng khuyến cáo chúng ta nên thay đổi thói quen ăn uống từ những điều nhỏ nhất như giảm lượng thịt đỏ, thịt chế biến sẵn. “Điều này sẽ mang tới tác động lớn với sức khỏe cộng đồng”, ông Wang nhấn mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Tracy Severson, Viện Tim mạch, thuộc Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, cho rằng kết luận trên không có nghĩa chúng ta loại bỏ hoàn toàn thịt ra khỏi bữa ăn của mình. Bởi đây là nguồn cung cấp protein chủ yếu. Thay vào đó, chúng ta nên ăn các thực phẩm có nguồn protein chay như đậu lăng, ngũ cốc.

Kết quả này được đưa ra dựa trên phân tích các nghiên cứu của 117.000 chuyên gia sức khỏe trong 27 năm, gồm hai nghiên cứu kéo dài nhất của Mỹ.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tại Mỹ, cứ 4 phút có người chết vì đột quỵ. Mỗi năm nước này có hơn 795.000 người bị đột quỵ. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ 5 tại Mỹ.

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu đến một phần não bị cắt đứt. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do cục máu đông (đột quỵ do thiếu máu cục bộ) hoặc vỡ mạch máu (đột quỵ xuất huyết). Đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm gần 90% số ca đột quỵ hàng năm, trong khi loại còn lại chỉ chiếm 10%.