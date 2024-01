Phát hiện mình có khối u đáng sợ nhờ xem ảnh chụp 8 năm trước

(VTC News) -

Khi xem lại những bức ảnh chụp trong chuyến du lịch châu Âu cùng bạn bè năm 2016, Shari Dawson (29 tuổi, sống Melbourne, Australia) nhận ra khuôn mặt mình có điều gì đó không ổn: Hàm răng của cô hơi nhô lên. Rồi cô nhận thấy nụ cười hiện tại của mình trông khác lạ và quai hàm bị đau.

Shari nói với News.com.au: “Tôi dần dần nhận thấy rằng răng trên và răng dưới của tôi có thể chạm vào nhau, trong khi trước đây tôi chưa bao giờ có thể làm được điều đó".

Shari đã đến gặp các chuyên gia y tế để khám phần quai hàm. Ngoài vấn đề ở đó, ở cô còn xuất hiện những triệu chứng bất thường khác như đau đầu, đau đầu gối, các khớp bắt đầu sưng lên.

Bức ảnh Shari (bên trái) chụp năm 2016. (Ảnh: News.com.au)

Sau đó, trong một lần vui chơi cùng bạn bè buổi tối, Shari đang ngồi bên đống lửa thì cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Tuy nhiên, cô đã quen với chứng đau nửa đầu nên không thấy lo lắng. Khi thấy tình trạng này không đỡ, cô đến gặp bác sỹ để tiêm thuốc giảm đau.

"Bác sỹ nói với người yêu của tôi, Chris, rằng nếu không ngừng nôn và đau đầu thì tôi phải đến bệnh viện", cô kể.

Quả thực cô phải quay lại bệnh viện vì tình trạng đau nửa đầu vẫn không thuyên giảm và tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau khi tiêm thuốc. Các bác sỹ chẩn đoán Shari bị viêm màng não, tuy nhiên kết quả chụp MRI não sau đó phát hiện một khối u ở tuyến yên. Shari được xác định mắc bệnh to các viễn cực (Acromegaly), cọn gọi là bệnh to đầu chi. Đây là một rối loạn hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, xuất hiện do thuỳ trước tuyến yên sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng.

Thực ra, Shari đã mắc căn bệnh này gần một thập kỷ. Các bộ phận trên cơ thể thay đổi dần theo thời gian nhưng cô không hề biết, chỉ đến khi nhìn lại bức ảnh chụp 8 năm trước mới phát hiện ra.

Sau đó, do khối u chèn vào dây thần kinh thị giác, Shari bị mù mắt trái, phải phẫu thuật khẩn cấp, và thị lực của cô gái dần được cải thiện.

Tưởng rằng các bác sỹ phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn khối u nhưng rồi Shari phát hiện một phần khối u vẫn còn sót lại ở khu vực không thể phẫu thuật. Cô tiếp tục được bác sỹ kê đơn thuốc và chịu đựng các tác dụng phụ như rụng tóc và buồn nôn. Cô phải gặp bác sỹ đa khoa 4 tuần một lần.

Shari nhận thấy cơ hàm thay đổi rõ rệt nhất. (Ảnh: News.com.au)

Shari cùng bạn trai Chris. (Ảnh: News.com.au)

Shari chỉ mới 29 tuổi và rất muốn biết liệu cô và Chris có thể sinh con hay không. Dù biết không thể mang thai tự nhiên nhưng họ vẫn muốn cố gắng sinh con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Hiện là Tổng giám đốc của Tổ chức Tuyến yên Australia, Shari mong muốn giúp mọi người nhận thức về căn bệnh này. “Hiện tại bàn chân của tôi đã dài ra và những chiếc nhẫn không còn vừa tay. Tôi đã tăng cân và miệng của tôi cũng khác, vì vậy mọi người hãy đi thăm khám ngay khi thấy cơ thể bất thường", cô gái chia sẻ.