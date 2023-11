Phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam

(VTC News) -

Sáng 11/11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Lam, Phòng cảnh sát PCCC và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 thi thể nam giới đang trôi dạt đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Sau khi đưa vào bờ, lực lượng chức năng xác định hai người này khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1,7 m, trên thi thể 2 nạn nhân cùng mặc quần áo bảo hộ dài tay.

Các nạn nhân được xác định chết từ vài ngày trước, thi thể đang phân hủy.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.

Nơi phát hiện ra hai thi thể trên sông. (Ảnh: goolge maps)

Trước đó, ngày 9/11, người dân cũng phát hiện một thi thể nổi trên mặt sông Vàm Cỏ Đông (thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An), bao quanh là lục bình. Xác định đó là một tử thi đang trong quá trình phân hủy nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Sau khi biết được thông tin có thi thể người nổi trên sông, tối cùng ngày đã có người thân quen đến nhận dạng và xác nhận thi thể này là cô gái T.T.K.L (17 tuổi), quê Đồng Tháp, hiện tạm trú tại thị trấn Bến Lức.

Sáng cùng ngày, có người cũng đăng thông tin lên mạng xã hội thông báo tìm cô gái T.T.K.L đã bị mất tích 2 ngày.

Người quen đến phòng trọ nơi chị L. ở để tìm nhưng không thấy. Trong khi đó, xe và các giấy tờ xe, căn cước công dân, sạc điện thoại, quần áo... vẫn còn để tại phòng trọ. Thế nhưng, 2 ngày qua, người thân quen nhiều lần gọi theo số điện thoại cá nhân của T.T.K.L thì không liên lạc được.

Công an thị trấn Xuân An thông báo để truy tìm tung tích nạn nhân. Mọi thông tin về nạn nhân liên hệ CATT Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh qua số điện thoại: 0835265588