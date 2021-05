Phân khúc sedan hạng B: Cuộc đua doanh số của Hyundai Accent và Toyota Vios

(VTC News) -

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 4/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.065 xe, giảm 3% so với tháng 3/2021 tăng 155% so với tháng 4/2020.

Trong đó bao gồm 20.398 xe du lịch, 8.887 xe thương mại và 780 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 3%, xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng tăng 26% so với tháng trước. Xét về nguồn gốc, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.341 xe, giảm 1% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.724 xe, giảm 8% so với tháng trước.

Đáng chú ý, trong đó phải kể đến sự sôi động của phân khúc xe sedan hạng B khi ngày càng có nhiều người ưa chuộng và tin dùng. Điều này được khẳng định khi có tới 6.696 xe ở phân khúc này được bán ra thị trường trong tháng 4/2021 và có tới 3 mẫu xe nằm trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2021: Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage.

Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc có sự cạnh tranh khốc liệt với sự góp mặt của 7 mẫu xe đến từ các thương hiệu khách nhau: Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage, Kia Soluto, Mazda2 Sedan, Suzuki Ciaz.

7 mẫu sedan hạng B đang cạnh trạnh quyết liệt tại thị trường Việt Nam.

Trong đó, phải kể đến sự rượt đuổi về doanh số của hai mẫu Hyundai Accent và Toyota Vios. Nếu những năm trước đây, mẫu Toyota Vios luôn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc qua các tháng, năm, nhưng trong những tháng đầu năm 2021 thì mẫu Hyundai Accent đã nhiều lần vượt qua "ông vua doanh số" này.

Cụ thể, theo số liệu cung cấp từ TC Motor - nhà phân phối mẫu xe Hyundai Accent, trong tháng 4/2021, mẫu xe này bán được 2.150 xe. Với kết quả này, Accent trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt trong tháng 4/2021 và cũng là xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B.

Nếu cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 4/2021, Hyundai Accent bán được 6.958 xe để trở thành xe bán chạy nhất phân khúc đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, "ông vua doanh số" là Toyota Vios tiếp tục xếp thứ 2 trong phân khúc, sau Accent khi chỉ bán được 1.950 xe, ít hơn 200 xe so với mẫu xe của Hàn Quốc. Nếu cộng dồn 4 tháng đầu năm 2021 doanh số của Vios cũng chỉ xếp thứ 2 trong phân khúc với 5.820 xe được bán ra thị trường.

Hyundai Accent và Toyota Vios đang có cuộc cạnh tranh quyết liệt ở phân khúc sedan hạng B.

Theo giới kinh doanh, vừa qua Vios đã ra mắt bản nâng cấp vào tháng 2/2021 nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của mẫu xe này. Hiện, để cố gắng lấy lại "phong độ" Toyota và các đại lý cũng đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi cho Vios.

Ở một chiều hướng khác, Mitsubishi Attrage đang tạo ra những bất ngờ trong phân khúc xe sedan hạng B khi ở tháng 4/2021 mẫu xe nay đã bán ra 1.036 xe, vươn lên vị trí số 3 trong phân khúc và đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất tháng. Xếp thứ 4 trong phân khúc này là mẫu Honda City với 749 xe.

Tuy nhiên, nếu cộng dồn 4 tháng đầu năm 2021, thì Mitsubishi Attrage chỉ đứng thứ 4 phân khúc về doanh số khi đạt 2.372 xe, sau Honda City với 4.123 xe.

Nhiều người cho rằng, Mitsubishi Attrage đang "ghi điểm" nhờ việc được bổ sung phiên bản Premium CVT với những tính năng mới như cân bằng điện tử, phanh khẩn cấp, gạt mưa và đèn tự động... Trong khi đó, Honda City phiên bản nâng cấp đang gặp khó khăn trong việc bàn giao xe do không đủ linh kiện để hoàn thiện. Hiện vẫn còn rất nhiều khách hàng đã ký hợp đồng và chờ nhận xe.

Kia Soluto đang thụt lùi trên phân khúc sedan hạng B.

Ở vị trí số 5 trong phân khúc này là mẫu Kia Soluto với 605 xe được bán ra. Đây có thể là con số "thất bại" đối với mẫu xe này khi Soluto từng được kỳ vọng rất nhiều vào thời điểm ra mắt và được nhiều người chú ý nhờ vào mức giá hấp dẫn 369 – 469 triệu đồng. Tính đến hết tháng 4/2021, mẫu Soluto này đã bán được 2.136 xe.

Biểu đồ: Thúy Đoan.

Ở vị trí số 6 và 7 của phân khúc sedan hạng B này lần lượt là Mazda2 Sedan và Suzuki Ciaz với 195 và 11 xe được bán ra trong tháng 4/2021. Đây cũng là hai mẫu xe có doanh số thấp nhất trong phân khúc tính đến hết tháng 4 năm 2021 - Mazda2 Sedan (871 xe) xếp vị trí số 6 và Suzuki Ciaz (271 xe) xếp vị trí số 7./.