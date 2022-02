Phân khúc nhà phố ngoại thành đang được săn đón

(VTC News) -

Thị trường nhà phố vùng ven trở nên sôi động sau Tết Nguyên đán 2022.

Quỹ đất TP.HCM đang dần cạn kiệt cùng các vấn đề pháp lý khiến nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm. Cùng với đó, hậu COVID-19, nhiều nhà đầu tư đã đổ dồn về khu vực ven thành phố để tìm kiếm cơ hội đầu tư, an cư an toàn.

Thời gian trước Tết Nguyên đán, thị trường nơi đây đã ghi nhận sự sôi động và đến nay vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định. Giới chuyên gia nhận định phân khúc nhà phố vùng ven sẽ là điểm sáng trong năm 2022.

Nhà phố vùng ven - Điểm nóng trong năm 2022

Câu chuyện quá tải và giảm tải cho khu vực trung tâm không còn là câu chuyện mới. Cách đây 3-5 năm, động thái “bỏ phố về vùng ven” mua mảnh đất, cất nhà đã tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản các địa phương lân cận TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Trong đó, phân khúc nhà phố tại khu ven được xem là thị trường còn nhiều tiềm năng để đón đầu xu thế này.

Các khu vực vùng ven có hạ tầng mạnh phát triển mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa cao. Đặc biệt, giá bất động sản hiện tại đang trên đà tăng nên được xem là lựa chọn hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu tìm kiếm không gian sống, thuận tiện di chuyển về nội thành.

Theo các báo cáo thị trường, hiện tượng bỏ phố đông đúc về săn nhà vùng ven để tránh nhịp sống đô thị, tránh xa dịch bệnh đã xuất hiện từ giữa năm 2020. Đến năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, xu hướng mua nhà nằm trong khu vực đường sá rộng, thoáng đãng, thiết kế đồng bộ càng trở nên mạnh mẽ.

Điều này thấy rõ thông qua nhu cầu thực tế. Hiện, các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương đồng loạt ghi nhận nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng 36% so với cùng kỳ 2021. Một trong những điểm cộng giúp thị trường vùng ven lên ngôi là nhờ mức giá khá “mềm” so với TP.HCM. Chẳng hạn, những khu biệt thự ven sông với kiến trúc hiện đại hiện cũng chỉ dao động khoảng 5-6 tỷ đồng/căn, “dễ chịu” hơn nhiều so với sản phẩm cùng phân khúc trong nội thành TP.HCM.

Trong khi nguồn cung khu trung tâm có hạn, giá cao ngất ngưỡng, bất động sản vùng ven đang “sốt” lên từng ngày nhưng lại không có “hộ khẩu” TP.HCM. Vấn đề đặt ra là có tồn tại cơ hội sở hữu nhà nội thành nhưng không cần chen chúc ở trung tâm và giá vẫn chỉ ngang ngửa khu vực vùng ven?

Thực tế, một số mô hình nhà phố tại quận 12, Hóc Môn, Bình Chánh đáp ứng được những tiêu chí trên. Đáng nói, so với vùng ven các tỉnh lân cận, khoảng cách di chuyển từ những khu vực này đến trung tâm TP.HCM ngắn hơn nhiều. Nhờ đó, những mô hình này thể hiện sức hút lớn trên thị trường.

Đón đầu xu hướng thị trường ngay tại quận 12

Sống “xanh”, an toàn đang chính là xu hướng được các nhà đầu tư quan tâm trong thời điểm hiện tại. Nằm trong bán kính 10km từ quận trung tâm và được định hướng là thành phố phía Tây Bắc TP.HCM, quận 12 trở thành điểm dừng lý tưởng của giới đầu tư muốn sở hữu bất động sản TP.HCM mà mặt bằng giá lại ngang ngửa vùng ven.

Vì thế, những dự án có giá trị thực, được đầu tư bài bản về thiết kế, thi công đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư và người ở thực, có mức giá nằm trong vùng 5-6 tỷ lên ngôi trở thành hàng hiếm được săn lùng.

Zenta Home 16 có thiết kế khoa học phục vụ đa mục đích theo nhu cầu của khách hàng.

Một trong những dự án nhà phố tại quận 12 được săn đón hiện nay là Zenta Home 16 tọa lạc ngay mặt đường Thạnh Lộc 16, phường Thạnh Lộc do Zentaland làm chủ đầu tư. Ngay từ khi ra mắt, mô hình nhà phố có tính khai thác Zenta Home 16 đã thu hút nhà đầu tư nhờ lợi thế đem lại trải nghiệm không gian sống an toàn có thể đồng thời kết hợp kinh doanh, mở văn phòng và cho thuê.

Zenta Home 16 có vị trí cửa ngõ giao thương liên tỉnh, thuận tiện di chuyển đến các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh. Cư dân cũng chỉ mất 5’ di chuyển đến các quận tiếp giáp như Gò Vấp, Hóc Môn, TP. Thủ Đức. Nhờ đó, cư dân KDC Zenta Home 16 được trải nghiệm cuộc sống “ly tâm” nhưng vẫn không xa rời sự nhộn nhịp của đô thị.

Điểm nổi bật của dự án là đường nội bộ lộ giới 12m, lòng đường 6m, vỉa hè 3m mỗi bên đảm bảo thông thoáng, mái hiên kính khung thép. Mỗi căn nhà có diện tích 50-90m2, thiết kế trệt, lửng và 3 lầu, sảnh trệt được thiết kế kiểu Duplex chuyên biệt tạo không gian rộng thích hợp cho việc mở văn phòng hoặc chứa hàng hóa để kinh doanh tại nhà.

Chủ đầu tư cũng chú trọng không gian sinh hoạt ngoài trời cho cư dân qua những tiện ích như gói wifi công cộng, camera, vỉa hè lát đá nghệ thuật, chốt an ninh… Nhờ vậy, cư dân vừa được sở hữu không gian sống riêng tư, an toàn mà vẫn có thể tận hưởng nhịp sống văn minh, sôi động.

Đáng chú ý, Zenta Home 16 sắp ra mắt 20 căn đẹp nhất với giá chỉ 5.4-5.7 tỷ/căn, cộng hưởng cùng nhiều chính sách ưu đãi cũng như cơ hội sinh lời vượt trội, mô hình nhà phố có tính khai thác này là sự lựa chọn đầu tư, an cư lý tưởng, đón đầu xu hướng dịch chuyển về vùng ven của thị trường năm 2022.