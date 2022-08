Phan Hiển: 2 năm trở lại đây Khánh Thi mới chính thức là người vợ

Nhắc đến những "cặp đôi vàng" của làng giải trí Việt, chắc chắn hai cái tên Khánh Thi và Phan Hiểnkhông thể vắng mặt. Từ một cặp cô - trò cùng nhau chinh chiến qua bao giải đấu dancesport lớn nhỏ, mang về nhiều niềm tự hào cho thể thao nước nhà, giờ đây họ còn là một cặp vợ chồng được không ít khán giả ngưỡng mộ.

Cách đây hơn chục năm, khi mối tình cô giáo - học trò chênh lệch 12 tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển được công khai, cả hai đã phải đối mặt với không ít gièm pha, nghi ngại từ dư luận, định kiến xã hội và những áp lực từ gia đình. Thậm chí, nhiều năm sau đó, Khánh Thi vẫn bật khóc khi nhắc lại quãng thời gian bị nghi ngờ tình cảm, không ai tin cô có bầu với Phan Hiển.

Vượt qua tất cả những thăng trầm, ngày hôm nay Khánh Thi và Phan Hiển đã tự tin ngồi đây, chia sẻ niềm vui về hôn lễ sắp được diễn ra. Phan Hiển nói, anh hiểu cảm giác chạnh lòng của Khánh Thi, sự hy sinh của cô trong những năm qua, và đã đến lúc anh cần phải cho người bạn đời của mình một đám cưới chính thức.

Khánh Thi: Không thích cưới kiểuđến ăn rồi gửi phong bì

Thực tế, Khánh Thi và Phan Hiển đã lên kế hoạch đám cưới từ cách đây khá lâu chứ không phải đến tận bây giờ, nhưng hiện tại cũng là thời điểm khá lý tưởng để hai người hiện thực hóa nó.

"Đã nhiều lần hai vợ chồng định tổ chức đám cưới rồi lại không được. Nhưng năm nay là năm tạm ổn định nhất, khi sự nghiệp của Phan Hiển đã vững vàng hơn, công việc của hai vợ chồng ổn định hơn, có một ngôi nhà ấm cúng, con cái cũng đã đi học rồi, nên việc tổ chức đám cưới cũng là sớm muộn thôi", Khánh Thi nói.

Chia sẻ về kế hoạch tổ chức hôn lễ, Khánh Thi tiết lộ, mọi việc sẽ do ông xã Phan Hiển quyết định, cô không can thiệp nhưng mong rằng anh sẽ tạo bất ngờ cho mình. Từ lịch trình thử váy cưới, chọn ngày cưới, lên danh sách khách mời, cho tới kịch bản chương trình hôn lễ đều do Phan Hiển lên kế hoạch.

Nam kiện tướng nói rằng, đám cưới của hai người sẽ không "hoành tráng" mà sẽ theo một phong cách đặc biệt khác, vì tính anh không thích phô trương. Đồng tình với quan điểm của chồng, Khánh Thi cũng chia sẻ rằng, cô không thích tổ chức đám cưới theo kiểu mời bàn bè đến chụp ảnh, ăn uống rồi gửi tiền mừng như thông thường.

"Nếu đám cưới theo kiểu mời bạn bè đến chụp hình, ăn uống, gửi phong bì chúc mừng thì tôi không thích điều đó. Tôi muốn làm cái gì khác như vậy. Trong thời gian tới bạn bè sẽ biết", Khánh Thi nói.

Khi được hỏi về cảm giác mặc chiếc váy cưới sau 13 năm gắn bó với ông xã, Khánh Thi trả lời khá bất ngờ: "Tôi cũng mặc váy cô dâu nhiều lắm rồi. Lý do là vì tôi toàn chơi với các nhà thiết kế, cứ ra bộ sưu tập nào là đưa cho tôi mặc chụp ảnh. Mọi người cứ hay trêu là hình như Phan Hiển cầu hôn, Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức đám cưới nhưng mà không phải, toàn đi dự đám cưới bạn bè đó".

Tuy nhiên, Phan Hiển lại nói bà xã "đừng cố dối lòng", bởi anh hiểu người phụ nữ nào cũng mong muốn được một lần mặc chiếc váy cưới, bước lên lễ đường cùng chồng mình và có một hôn lễ như mơ. Đó cũng là lý do anh quyết định dành toàn bộ tâm sức cho hôn lễ sắp tới.

Khánh Thi - Phan Hiển chia sẻ kế hoạch đám cưới.

'Tôi lụy Phan Hiển từ lúc mới gặp'

Nhìn lại quãng thời gian 13 năm, cả Khánh Thi và Phan Hiển đều nói rằng họ không nghĩ đã ở bên đối phương lâu đến vậy. Cũng bởi có sự gắn bó như vậy mà khi nhận xét về đối phương, cả hai đều bày tỏ rất thẳng thắn những suy nghĩ của mình.

"Khoảng 7 năm trước tôi chưa gọi Thi là vợ, lúc đó chưa có con. Lúc đó cuộc sống hai đứa vẫn hơi xốc nổi một chút vì cả hai đều có cái tôi riêng. Nhưng khi trở thành một người mẹ thì Thi đã thay đổi hoàn toàn. Hai năm trở lại đây mới chính thức là một người vợ, vì Thi mới bắt đầu vào bếp lo những bữa ăn cho chồng, chăm sóc chồng nhiều hơn", Phan Hiển nói.

Còn đối với Khánh Thi, cô thẳng thừng "bóc mẽ" chồng: "Đàn ông có tật xấu gì thì ông ấy có hết", nhưng vì rất yêu chồng nên những tật xấu của anh cũng đều trở nên đáng yêu trong mắt cô.

"Tôi khó tính, cầu toàn, hay lèm bèm, lại gặp được một người đàn ông mà cái gì cũng chịu được. Cái hay nhất của Hiển là anh ấy rất ga lăng, tôi thích đàn ông ga lăng. Ga lăng ở đây không có nghĩa là mua cho một cái túi hay cho bao nhiêu tiền mà là trong tất cả những việc mà phụ nữ cần, ngay cả những việc nhỏ nhất. Ví dụ như tôi xách đồ gì nặng là anh ấy ra cầm ngay cho, hay là đi xe thì anh ấy gạt cái để chân. Những cái nhỏ nhặt ấy thôi nhưng là những cái mà tôi rất để ý. Nói chung, để chinh phục được trái tim Thi thì Hiển lại làm được những điều đó, khiến Thi cảm thấy rất "khoái".

Còn điều trăn trở thì Thi mong anh ấy trưởng thành hơn một tí. Anh ấy ham chơi, ham ăn, ham đi phượt, ham độ xe. Phải chi 'độ vợ' thì đỡ hơn, tân trang cho vợ đẹp lên thì mình khoái hơn", nữ kiện tướng hài hước chia sẻ.

Nếu như nói "trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người đó thua", thì Khánh Thi tự nhận cô chính là người thua, thậm chí là "lụy" vì quá yêu.

"Tôi lụy Hiển từ lúc mới gặp anh ấy rồi. Tôi lụy nên hơn tuổi mà vẫn chạy theo anh ấy chứ. Mọi người hay gọi là "máy bay" nhưng chồng tôi không gọi là "máy bay" đâu mà gọi tôi là "chiến hạm" luôn. Và để lái được "chiến hạm" thì "phi công" cũng phải có bằng master đấy!

Lúc anh ấy theo tôi, tôi cũng chỉ là một vận động viên, một cô giáo, cũng chẳng giàu có gì. Thông thường theo "máy bay" thì "máy bay" phải giàu, còn đây thì ngược lại. Ngày xưa nhìn từ cái lưng Hiển là tôi đã thấy hấp dẫn rồi. Bây giờ thì suốt ngày bên chồng, không xa chồng được, chồng đi một lúc là gọi "Anh ở đâu rồi?". Nhiều khi anh ấy cũng hơi ngột ngạt".

Khánh Thi thừa nhận lụy Phan Hiển từ ngày đầu.

Vợ chồng có chuyện, gia đình sẽ ngồi lại hàn gắn

Là vợ chồng, có lúc "xô bát, xô đũa" cũng là chuyện thường tình. Đôi lần khán giả không khỏi lo lắng khi thấy Khánh Thi bộc lộ tâm trạng khác thường trên mạng xã hội, nhân dịp này, cô cũng muốn nói rõ:

"Chồng tôi đa tình lắm, cái gì cũng thích. Cái đa tình đầu tiên là xe đó. Tôi hay nói đùa mình là vợ một, toàn tâm toàn ý cho em đi chứ. Nói vui vậy thôi, chồng tôi có nhiều sở thích, tính anh ấy cũng tình cảm, kể cả với bạn bè hay ai đó cũng luôn luôn chia sẻ, giúp đỡ hết mình nên đôi khi bỏ quên thời gian chăm sóc vợ. Còn đánh nhau thì toàn Thi đánh (cười).



Nghệ sĩ nhiều khi chia sẻ một cái gì đó lên Facebook thì mọi người hay suy đoán và nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nhưng không phải cái gì mình cũng lên giải thích. Tôi chia sẻ lên đó như một trang nhật ký của mình vậy, mà mọi người yêu mến quá nên để lại rất nhiều bình luận".

Theo Khánh Thi, may mắn nhất của vợ chồng cô là gia đình luôn bên cạnh, đặc biệt là ba mẹ chồng. Mỗi khi vợ chồng xảy ra chuyện, gia đình sẽ ngồi lại hàn gắn, không để những căng thẳng đi quá xa. Phan Hiển kể: "Ba mẹ và ông bà Hiển đều rất thương và bênh con dâu, lúc nào tôi cũng ở thế dưới".

Để có được tình cảm của gia đình chồng như vậy, Khánh Thi cho rằng cô không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ cần dành sự tôn trọng, chân thành và đối xử với tốt với con trai của họ thì sẽ nhận lại được điều tương tự.