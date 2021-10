Phấn đấu năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

(VTC News) -

Theo đó, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

Trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, BHXH Việt Nam ngày càng được cộng đồng an sinh xã hội khu vực và thế giới ghi nhận và đánh giá tích cực về những thành công và phát triển so với các hệ thống an sinh xã hội tại các quốc gia có GDP và trình độ phát triển tương đồng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội thảo.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ gia đình và hệ thống giám định thanh toán BHYT tập trung kết nối với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh; giao dịch theo hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tỉ lệ người dân hài lòng với dịch vụ do BHXH Việt nam cung cấp trên các nền tảng mới và truyền thống tương đối cao.

Quỹ BHXH trở thành quỹ an sinh xã hội lớn nhất, được quản lý thống nhất, an toàn và có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của kinh tế đất nước; mô hình quản lý và thực hiện chính sách BHXH thống nhất toàn quốc đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khu vực và thế giới.

Theo dự thảo Chiến lược, việc phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu chung thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế hướng tới bao phủ toàn dân. Cùng với đó, phát triển ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên quyền được bảo đảm an sinh xã hội của người dân.

Điểm cầu trực tuyến BHXH các tỉnh, thành phố tham dự Hội thảo.

“Đặc biệt, Việt Nam cũng đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những nỗ lực và giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 thông qua các giải pháp: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử; chi trả kịp thời chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện tối đa cho người tham gia được thụ hưởng chính sách một cách thuận tiện và đảm bảo phòng chống dịch”, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe nghe đại diện BHXH Việt Nam giới thiệu định hướng “Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Các đại biểu, chuyên gia quốc tế đã tập trung chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các nội dung như: định hướng chiến lược đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam; chiến lược BHYT của BHXH Việt Nam; thách thức ASXH toàn cầu, bao phủ y tế toàn dân và hàm ý đối với BHXH Việt Nam; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xu hướng phát triển ASXH, bài học và hàm ý đối với Việt Nam; chiến lược phát triển ASXH; đầu tư quỹ ASXH; Định hướng hội nhập quốc tế; chính sách y tế và BHYT;…

Thay mặt lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hiệu quả, phù hợp, thích ứng với quá trình phát triển của Việt Nam và thế giới.

“Từ kinh nghiệm và thực tiễn phát triển của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ với các bạn bè quốc tế trong lĩnh vực ASXH về tất cả những thành công và bài học kinh nghiệm trong hơn 1/4 thế kỷ hình thành, phát triển”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh hy vọng kinh nghiệm của Việt Nam cũng sẽ là bài học tốt cho các quốc gia trên thế giới.