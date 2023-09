Phá đường dây hoa hậu bán dâm giá 200 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 15/9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, đơn vị vừa triệt phá đường dây môi giới bán dâm, trong đó có sự tham gia của nhiều hoa hậu và hoa khôi từ các cuộc thi sắc đẹp.

Khi mở rộng điều tra đường dây môi giới bán dâm cho tiếp viên hàng không do Vỏ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu, Công an TP.HCM đã phát hiện các đầu mối tổ chức môi giới mại dâm cho các hoa hậu, hoa khôi trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế.

Thành Liêm và Vân Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp).

Kết quả, xác định Nguyễn Thành Liêm (34 tuổi, quê Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) là hai kẻ đứng đầu đường dây hoạt động môi giới mại dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận 7 bắt giữ Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh.

Dựa trên thông tin từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát kiểm tra tòa nhà Oakwood Residence Saigon (phường Tân Phong, quận 7) và khách sạn La Galerie (Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Tại đó, lực lượng chức năng phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong số này có hoa hậu T.T.H. (36 tuổi) bán dâm với giá 200 triệu đồng; hoa khôi N.N.T.T. (27 tuổi) bán dâm với giá 45 triệu đồng. Hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng.

Các cô gái này khai, Nguyễn Thanh Liêm và Hà Thụy Vân Anh đã môi giới họ cho việc bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residence Saigon và khách sạn La Galerie.

Nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các gái mại dâm, nhất là gái mại dâm cao cấp, Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh đã móc nối Đỗ Tiến Hải (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (33 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc.

Để thu hút gái bán dâm tham gia vào đường dây mại dâm do mình quản lý, Tuấn xây dựng hình ảnh "sang chảnh", thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền để lôi kéo, tiếp cận các người đẹp mua bán hàng, chú ý các cô gái trẻ đẹp, có danh tiếng, danh hiệu nhằm lôi kéo vào đường dây mua bán dâm.

Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh khai, đã liên hệ với nhiều người gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp.

Sau đó, hai kẻ này đã gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu… cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm.

Với nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker… tham gia bán dâm, giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu đồng, Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 USD đến 2.000 USD/lần gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hưng Yên, thực hiện nhiều cuộc truy xét và bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội và Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên. Đây là hai kẻ có vai trò trực tiếp trong môi giới mại dâm cao cấp trong đường dây này.

Nhà chức trách kêu gọi những ai giúp sức cho Vỏ Thị Mỷ Hạnh, Nguyễn Thành Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở Phòng PC02 Công an TP.HCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.