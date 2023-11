Phá dỡ cabin xe container, giải cứu tài xế bị mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông

(VTC News) -

Ngày 30/11, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công một tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông.

Khoảng 4h15 ngày 30/11, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có nạn nhân bị mắc kẹt do tai nạn giao thông trên tuyến QL 48, đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà (Nghệ An).

Lực lượng chức năng triển khai lực lượng giải cứu nạn nhân.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3 huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, xe container BKS: 37H-004.68 va chạm với xe container BKS 15H-065.76 làm 2 người trên xe 37H-004.68 bị thương, người ngồi trên ghế phụ được người dân đưa đi cấp cứu, còn tài xế là anh L.V.T (SN 1993) bị gãy dập chân và mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng cứu nạn đã sử dụng thiết bị chuyên dụng tách rời hai xe, phá dỡ cabin, đưa nạn nhân ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Sau khi phá cabin, tài xế đã được đưa ra an toàn

Trước đó, tại Đà Nẵng, khoảng 4h ngày 10/8, tài xế Nguyễn Văn Lâm (32 tuổi, quê Gia Lai) chạy xe tải BKS tỉnh Hòa Bình trên đường dẫn hầm Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) theo hướng Bắc-Nam.

Khi đến tại vị trí cầu số 6, xe tải của tài xế Lâm tông vào đuôi xe khác đi cùng chiều phía trước. Va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng, tài xế Lâm bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, giải cứu nạn nhân.

Cảnh sát sử dụng thiết bị kích thủy lực kích phần bị biến dạng của cabin lên, tạo khoảng trống để đưa người bị nạn ra ngoài.

Sau khoảng 15 phút, nam tài xế được đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe, giao thông thông suốt.