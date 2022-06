PC Quảng Nam nỗ lực cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện, hoạt động

(VTC News) -

Quảng Nam đang bước vào các đợt nắng nóng cao điểm, cùng với tình hình dịch bệnh được khống chế, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch phục hồi trở lại và tăng tốc khiến mức tiêu thụ điện tăng cao. Với mục tiêu cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn để phục vụ các sự kiện, lễ hội của địa phương diễn ra.

Công nhân kiểm tra hệ thống cấp điện phục vụ kỳ thi THPT diễn ra trên địa bàn.

Theo dự báo, công suất cực đại (Pmax) mùa hè năm 2022 tại Quảng Nam là 451.1 MW, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ.

Ông Võ Anh Hùng, Phó Giám đốc PC Quảng Nam cho biết đối với tất cả những sự kiện diễn ra trên địa bàn, gần nhất là trong các tháng 6 - 7 này, công ty đã chủ động liên hệ với Ban tổ chức để chuẩn bị phương án cấp điện ưu tiên, đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn bởi sự cố điện. Trước mỗi sự kiện, PC Quảng Nam đều chỉ đạo các Điện lực - nơi có sự kiện, lễ, hội diễn ra tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật các tuyến đường dây cấp điện cho những khu vực ưu tiên; tập trung vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện, áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng và vệ sinh hotline để hạn chế mất điện của khách hàng; tăng cường kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết cũng như ngăn chặn các sự cố chủ quan có thể xảy ra; ra quân phát quang hành lang an toàn lưới điện, tránh trường hợp giông lốc, cây cối ngã đổ vào đường dây.

Ông Châu Phước Sinh - Giám đốc Điện lực Tam Kỳ cho biết, là đơn vị quản lý điện trên địa bàn thành phố - nơi diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động của tỉnh, Điện lực Tam Kỳ vừa tự hào và cũng đầy trách nhiệm trong công tác đảm bảo cấp điện phục vụ các lễ, hội, sự kiện diễn ra. Do đó, không chỉ đến khi có lễ, hội, sự kiện, đơn vị mới thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện mà hàng ngày công nhân đều duy trì công tác này để đảm bảo lưới điện an toàn, chất lượng. Tuy nhiên, thời điểm nắng nóng này, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, nguy cơ quá tải lưới điện và thiếu hụt nguồn điện là hiện hữu, do vậy sẽ thêm khó khăn cho công tác quản lý lưới. Song Điện lực sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

PC Quảng Nam chủ động chuẩn bị máy phát dự phòng đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện.

Vào giữa tháng 7 này, Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Công ty đã lên phương án cấp điện tại 3 khu vực: Sở Chỉ huy thường xuyên Bộ CHQS tỉnh (Tam Kỳ), khu căn cứ chiến đấu (Tiên Phước), khu vực đài tham quan bắn (Tiên Phước). Xác định đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, PC Quảng Nam đã chủ động phương án đảm bảo cấp điện theo đề nghị của Bộ CHQS tỉnh.

Đối với các hoạt động thể thao như: giải Vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2022, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 năm 2022 và một số hoạt động khác... Công ty cũng chủ động liện hệ với Ban tổ chức để nắm thông tin, địa điểm, thời gian tổ chức để có phương án bố trí nhân lực, máy phát điện dự phòng phù hợp.