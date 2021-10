(VTC News) -

BST Onitsuka Tiger Thu Đông 2021 lấy cảm hứng từ thiên nhiên mùa đông hùng vĩ của dãy Himalaya, cùng sự bùng nổ của phong trào trekking và leo núi trong những năm 1970.

Trong mùa thu đông này, Giám đốc Sáng tạo Andrea Pompilio đã hợp tác với Toyoki Adachi, Nhà thiết kế và Giám đốc Nghệ thuật của thương hiệu dệt may “nowartt”, và kết hợp hoàn toàn đồ họa của thương hiệu vào những item của BST.

Onitsuka Tiger ra mắt bộ sưu tập tinh giản 'Hoa Darjeeling'.

Thương hiệu đồ họa dệt may norwartt thể hiện phong cách "di sản truyền thống x nghệ thuật hiện đại" và tạo ra những họa tiết dệt may bằng cách phối hợp hai phong cách chủ đạo: "dệt may nghệ thuật" là phong cách đem đến phong vị của sự hiện tại, bất kể thời đại, và "dệt may phản chiến" là nghệ thuật mang lại cảm giác bình yên. Tất cả các đồ họa dệt may của thương hiệu đều chứa đựng một thông điệp “sự thoải mái hòa lẫn với thiên nhiên”.

Dưới sự hợp tác này, chủ đề của những thiết kế mang họa tiết dệt may là sự kết hợp giữa cổ điển và nghệ thuật từ những năm 60 và 70, khoảng thời gian nền tảng đã đem đến sức mạnh phá vỡ nhiều truyền thống cũ kỹ, cũng như sự kết hợp giữa định dạng analog và định dạng kỹ thuật số. Các họa tiết được lựa chọn bao gồm hoa neelakurinji, loài hoa chỉ nở một lần trong 12 năm và Deeringia polysperma, loài thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Tất cả những thiết kế đều mang phong cách tối giản điển hình trong những thiết kế giữa thế kỷ.

Những thiết kế dệt may được tạo nên từ sự kết hợp của hai khái niệm tương phản – “cổ điển x nghệ thuật” và “analog (vẽ tay) x digital (kĩ thuật số)” – đã được sử dụng trên những bộ đồ thể thao cổ điển, áo khoác ngoài, giày và ba lô.