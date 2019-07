Ông Trần Bắc Hà tử vong, vụ án đang được điều tra sẽ xử lý thế nào?

Liên quan đến việc ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV) tử vong, chiều 18/7, trả lời VTC News, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng với vụ án xảy ra tại ngân hàng BIDV, do bị can đã chết trong quá trình điều tra mà căn cứ này không liên quan đến tất cả các bị can còn lại nên chỉ đình chỉ riêng đối với bị can Trần Bắc Hà.

“Mục đích của việc áp dụng trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người phạm tội là nhằm giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Mục đích đó chỉ có thể đạt được nếu áp dụng đối với người còn sống.

Do vậy, trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà xác định được người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác”, luật sư Bình nói.

Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV Trần Bắc Hà.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, đối với giai đoạn điều tra, việc đình chỉ điều tra được quy định tại Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự.

“Như vậy, đối với trường hợp của Trần Bắc Hà do bị can đã chết trong quá trình điều tra mà căn cứ này không liên quan đến tất cả các bị can còn lại thì chỉ đình chỉ riêng đối với bị can Trần Bắc Hà. Các bị can còn lại vẫn phải tiếp tục điều tra, truy tố và xét xử vụ án theo quy định của pháp luật”, luật sư Diệp Năng Bình cho hay.

Ngày 18/7, ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tử vong sau gần 1 năm bị bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV) cùng 3 bị khác về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cùng bị khởi tố với ông Hà thời điểm đó còn có các bị can Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) và Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh).

Ngày 8/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bổ sung quyết định khởi tố bị can với ông Trần Bắc Hà về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Xuân Trường