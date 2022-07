Ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 28/7, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh ngày 11/5/1967, quê quán xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn là chuyên ngành Thi công cơ giới, thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công trình thủy lợi; cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Hiếu từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tính đến nay, Tỉnh ủy Nghệ An có ba Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Hoàng Nghĩa Hiếu.