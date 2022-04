Oh Vacation mở rộng điểm du lịch lên đến hơn 100 khu nghỉ dưỡng

(VTC News) -

Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thị trường du lịch quốc tế bị trì hoãn và hạn chế khách du lịch, các hoạt động du lịch trong nước theo đó mà lên ngôi. Nắm bắt xu hướng này, nhiều đơn vị phát triển cũng như cải tiến dịch vụ nhằm đáp ứng tốt thị hiếu của du khách.

Được biết đến là một trong những đơn vị nổi bật phát hành mô hình Thẻ nghỉ dưỡng tại Việt Nam, công ty Oh Vacation cung cấp nhiều kỳ nghỉ chất lượng với sứ mệnh mang đến những giá trị hạnh phúc, gắn kết cho các gia đình Việt.

Ở thời điểm khi du lịch nội địa là thiết yếu, Oh Vacation mở ra mạng lưới lưu trú, nghỉ dưỡng thông qua bộ sưu tập liên kết 41 địa điểm trong nước với hơn 100 cơ sở lưu trú cao cấp.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ khi sử dụng Thẻ nghỉ dưỡng Oh Vacation. (Nguồn: Oh Vacation)

Mạng lưới bộ sưu tập Oh Vacation đảm bảo chất lượng dịch vụ và đặc biệt phù hợp với các đối tượng gia đình. Bộ sưu tập chú trọng liên kết các resort và khách sạn tiêu biểu đạt chất lượng từ 4 - 5 sao, tiện ích đáp ứng, địa điểm trải dài khắp ba miền giúp khách hàng có đa dạng lựa chọn cho kỳ nghỉ của gia đình.

Cụ thể, việc sử dụng bộ sưu tập được áp dụng đối với những khách hàng tham gia mô hình Thẻ nghỉ dưỡng Oh Vacation - mô hình này cho phép các gia đình có cho mình mỗi năm một tuần nghỉ tại khu resort nổi tiếng Naman Retreat và Park Regis Đà Nẵng.

Các kỳ nghỉ được tổ chức đều đặn hàng năm, trong một khoảng thời gian dài như một hoạt động tất yếu, tạo thói quen và trách nhiệm cho cả gia đình. Bên cạnh đó, quyền lợi về trao đổi kỳ nghỉ cả trong nước và quốc tế cũng được nhiều người ưa chuộng.

Khoảng khắc bên nhau trong kỳ nghỉ gia đình tại Naman Retreat. (Nguồn: Oh Vacation)

Theo tìm hiểu, khu nghỉ dưỡng Naman Retreat nằm cạnh bờ biển Non Nước tại Đà Nẵng, cùng lối kiến trúc được thiết kế độc đáo, không gian thiên nhiên phủ xanh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe là điểm nhấn để Naman Retreat vinh dự nhận nhiều giải thưởng như: "Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á" do tổ chức World Travel Awards trao tặng, “Khu nghỉ dưỡng Chăm sóc sức khỏe toàn diện hàng đầu Việt Nam” bởi Vietnam’s Best Wellness Retreat, “Top 10 khu nghỉ dưỡng của thế giới” do tạp chí Design Boom bình chọn.

Được xây dựng để mang đến những trải nghiệm thư giãn tối đa, khách hàng sử dụng thẻ nghỉ dưỡng có thể tận hưởng khoảng không gian riêng tư và tái tạo năng lượng khi đến với Naman Retreat. Các tiện ích giải trí tại đây cũng góp phần gắn kết và vun đắp tình cảm của cả gia đình khi cùng nhau khám phá, vui đùa trong suốt cả chuyến đi.

Trải nghiệm các hoạt động cùng nhau góp phần vun đắp tình cảm gia đình. (Nguồn: Oh Vacation)

Thêm vào đó, lựa chọn kỳ nghỉ ở những địa điểm khác ngoài Đà Nẵng cũng là một trong những lựa chọn linh hoạt cho khách hàng sở hữu thẻ nghỉ dưỡng ở thời điểm hiện tại. Các điểm đến liên kết được cập nhật thường xuyên, mở rộng mạng lưới sử dụng dịch vụ mang lại sự đa dạng trong quyền nghỉ dưỡng của nhiều gia đình.

Sau khi dịch bệnh qua đi, khách hàng sử dụng thẻ còn có thể trao đổi kỳ nghỉ của mình với 4300 khu nghỉ dưỡng tại 110 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Điều này được thực hiện thông qua tổ chức trao đổi kỳ nghỉ quốc tế RCI - đối tác trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất toàn cầu, hiện đang đồng hành cùng thẻ nghỉ dưỡng Oh Vacation.