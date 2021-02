Nương My Shop: Thương hiệu hàng si và phụ kiện thời trang được yêu thích

(VTC News) -

Sự đa dạng về mẫu mã sản phẩm tại Nương My Shop

Thành lập năm 2018, sau nhiều khó khăn và thách thức, Nương My Shop đã trở thành thương hiệu uy tín cung cấp các mặt hàng si phụ kiện thời trang như: túi xách, giày dép, mắt kính,… được khách hàng yêu thích. Với tư duy quản lý và kinh doanh bài bản, cùng phong độ ổn định, shop đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng được nhiều khách hàng cả nước tin dùng.

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện và mẫu mã sản phẩm đa dạng, cập nhật liên tục, giá cả hợp lý là những điểm đặc biệt của Nương My Shop. Sự thành công ấy là tất cả tâm huyết của Nương My Shop, góp phần tạo nên một màu sắc mới lạ, khác biệt cho thị trường hàng si phụ kiện thời trang vô cùng khắc nghiệt.

Được đánh giá là một trong những địa chỉ phân phối hàng si phụ kiện thời trang uy tín, chất lượng, Nương My Shop sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để mỗi khách hàng khi mua hàng đều được tư vấn nhiệt tình và lựa chọn được những sản phẩm phù hợp và ưng ý nhất. Đội ngũ nhân viên của Nương My Shop được chú trọng đào tạo nghiệp vụ bán hàng và tư vấn thuần thục, chăm sóc khách hàng chu đáo từ khi mua hàng đến chế độ hậu mãi.

Những sản phẩm chất lượng tại Nương My Shop

Với thời đại công nghệ, bán hàng online được cho là xu hướng của giới trẻ. Tuy nhiên, mặt hàng online đang trở thành lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt, nhiều người làm nhưng không phải ai cũng thành công. Để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, Nương My Shop đã không ngừng tìm kiếm nguồn hàng tốt, nghiên cứu cách thức bán hàng sao cho hiệu quả và có chiến lược giữ chân khách hàng, biến khách hàng thành khách hàng thân thiết.

Theo Nương My Shop, sự thay đổi của khách hàng là thường xuyên, tùy vào nhu cầu, độ tuổi, mục đích sử dụng, theo xu hướng trong và ngoài nước. Chưa kể, sự cạnh tranh sản phẩm vì có nhiều shop làm tương tự, nên khách hàng họ cũng có nhiều sự lựa chọn.

Với quyết tâm tạo dựng uy tín, Nương My Shop đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu. Facebook là kênh marketing được đầu tư và sử dụng quảng bá nhiều nhất để tiếp cận khách hàng, sau đó sẽ đến các kênh thương mại điện tử khác.

Nền tảng mạng xã hội Facebook là một thành phần không thể thiếu trong việc tạo dựng lòng tin và tiếp cận khách hàng hiệu quả mà Nương My Shop đã lựa chọn. Từ đó, Nương My Shop đã tạo dựng được một thương hiệu thân quen với nhiều khách hàng trên nền tảng Facebook. Các sản phẩm Nương My Shop ngày càng đa dạng mẫu mã, chất lượng tốt, giá cả hợp lý, cập nhật xu hướng thường xuyên.

Khách hàng đến với Nương My Shop không chỉ qua kênh online mà còn do nhiều người giới thiệu. Hiện nay, Nương My Shop được nhiều người biết đến, đội ngũ nhân viên của Nương My Shop ngày càng tăng lên. Nhiều khách hàng đã trở thành đại lý của Nương My Shop, giúp thương hiệu được nhiều người quan tâm.

Những sản phẩm chất lượng và mẫu mã bắt kịp xu hướng thời trang trong nước và quốc tế

Với đà phát triển hiện nay cùng sự dẫn dắt của CEO Nương My Shop, chắc chắn thương hiệu Nương My Shop sẽ ngày càng phát triển mạnh, có thêm nhiều đại lý trên khắp các tỉnh thành trên cả nước, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và mẫu mã bắt kịp xu hướng thời trang trong nước và trên thế giới.