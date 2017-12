Nữ sinh Nghệ An mất tích bí ẩn khi ra Hà Nội lĩnh thưởng bán hàng online

(VTC News) - Nghe bạn bán hàng online gọi điện thông báo trúng thưởng, Lệ bắt xe ra Hà Nội nhận thưởng và mất tích 10 ngày nay.

Chiều 25/12, Cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Vi Thị Oanh (trú ở xóm 2, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn) về việc con gái chị là Vi Thị Lệ (SN 2001 - người dân tộc Thái) học sinh lớp 11A4, trường THPT Cờ Đỏ (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) mất tích hơn 10 ngày chưa tìm thấy.

Em Vi Thị Oanh đã mất tích bí ẩn hơn 10 ngày nay.

Chị Oanh cho biết, Lệ bán hàng mỹ phẩm và quần áo trên mạng. Ngày 10/12, Lệ nhận được cuộc điện thoại của một bạn bán hàng nói là ra bến xe giáp Bát, Hà Nội để nhận thưởng nên đón xe giường nằm của nhà xe Thanh Hồng Sơn từ Quỳ Hợp (Nghệ An) ra Hà Nội.

Được biết, Lệ lên xe rời khỏi địa phương lúc 9h cùng ngày và đến 14h thì gia đình mất liên lạc hoàn toàn.

Chị Oanh đã báo sự việc với ông Phạm Văn Linh - Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh và trình báo công an huyện Nghĩa Đàn nhưng đến nay vẫn đang bặt vô âm tín.

