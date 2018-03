Nữ sinh Hải Phòng xinh đẹp được ví là ‘bản sao’ thành viên nhóm SNSD

Mấy ngày qua, hình ảnh chụp lén của cô bạn Đại học Hàng hải gây ‘sốt’ dân mạng vì quá xinh đẹp, được nhiều người ví là ‘bản sao’ thành viên nhóm SNSD.

Xuất hiện trên mạng xã hội với chú thích ảnh đơn giản: “Đại học Hàng hải Hải Phòng nha”, bức ảnh cô gái đang loay hoay tìm tài liệu gây sự chú ý của dân mạng, bởi nhân vật dù bị chụp lén nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Bị chụp lén trong buổi hướng dẫn tuyển sinh đại học, nữ sinh trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vì quá xinh đẹp.

Trong bộ đồng phục của trường, mái tóc dài duyên dáng, nhiều người ví cô chính là “thiên thần học đường”. Dù bị chụp lén nhưng nữ sinh vẫn toát lên thần thái cuốn hút cùng góc mặt nghiêng chẳng chê vào đâu được.

Đặc biệt, mang trên mình bộ đồng phục của trường Đại học Hàng hải, nữ sinh khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh các thành viên nhóm nhạc SNSD trong buổi ra mắt MV "Tell me your wish".

Được biết, bức ảnh được chụp trong đợt tư vấn tuyển sinh tại Đại học Hàng hải vào ngày 4/2 vừa qua.

Theo tìm hiểu, cô bạn này là Bùi Thùy Diệu (1997, quê ở Hải Phòng). Cô đang là sinh viên lớp Kỹ thuật môi trường, Đại học Hàng hải Việt Nam.

Được biết, nhờ nhan sắc nổi bật Thùy Diệu cũng từng được trường cử đi thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017.

Không chỉ xinh đẹp, Thùy Diệu còn là một cán bộ lớp gương mẫu, uy tín. Năm thứ nhất Thùy là Bí thư chi đoàn lớp, năm 2 và năm 3, 9x là thành viên của Liên chi đoàn trường.

Bên cạnh đó, nhờ năng nổ tham gia các hoạt động trường, lớp Thùy Diệu còn được nhận bằng khen của trường về thành tích hoạt động đoàn xuất sắc niên khóa 2015-2016 và 2016-2017.

Vừa xinh đẹp lại học giỏi, không quá ngạc nhiên khi nữ sinh sinh năm 1997 được dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh nữ sinh “con nhà người ta”.

Vẻ đẹp rạng ngời của Bùi Thùy Diệu.

Cô bạn xinh đẹp này rất ít khi chụp ảnh.

Cô từng thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017.

Cô gái xinh đẹp, học giỏi được mọi người gọi là "con nhà người ta".

Vẻ ngoài xinh đẹp của Thùy Diệu luôn khiến người đối diện không thể rời mắt.

