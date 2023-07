Nữ sinh giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ ở châu Âu dù chưa tốt nghiệp đại học

Cuối tháng 3, Nguyễn Như Ngân Hà vỡ òa hạnh phúc khi nhận tin trúng học bổng toàn phần hệ thạc sĩ, chương trình Erasmus Mundus - học bổng danh giá do Ủy ban châu Âu tài trợ. Khi đó, Ngân Hà đang là sinh viên năm cuối khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Em nộp hồ sơ từ tháng 2 và được hẹn sẽ trả kết quả vào ngày 27/3. Đến ngày hẹn em vẫn không nhận được bất cứ email hồi âm nào nên rất lo lắng, bồn chồn ăn ngủ không yên. Mãi đến 30/3 khi nhìn thấy dòng thư chấp nhận của chương trình học bổng em mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Mọi cố gắng suốt 4 năm qua đã hái được quả ngọt xứng đáng", nữ sinh nói.

Ngân Hà nhìn nhận, du học hệ thạc sĩ sẽ là cơ hội rộng mở để tiếp cận với môi trường học tập quốc tế, được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến. Hơn thế nữa, nữ sinh mong muốn được trải nghiệm các nền văn hóa để làm dày thêm vốn sống của mình.

"Em mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm các học bổng hệ thạc sĩ tại châu Âu. Sau khi xác định được chương trình mình muốn theo, em dành 3 tháng để chuẩn bị hồ sơ gửi đến chương trình học bổng Erasmus Mundus. Đây là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm đó. Khi ấy em "bận kinh khủng", vừa thi IELTS, viết thư động lực, bài luận, chuẩn bị sơ yếu lý lịch và các giấy tờ liên quan; vừa sắp xếp thời gian ôn thi học kỳ ở trường", Hà kể.

Erasmus Mundus là học bổng tạo điều kiện cho sinh viên sống và học tập trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Điều này đúng với định hướng và mong muốn của Hà khi lựa chọn chương trình thạc sĩ. Ngoài ra, với mức học bổng hơn 1,1 tỷ đồng cho 2 năm học, Hà sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt, di chuyển, bảo hiểm…

Với các học bổng mang tính cạnh tranh cao, chú trọng vào tài năng, thành tích học tập thì các ứng viên cần có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng. Nhận thấy học thuật là lợi thế, giúp "ghi điểm" nên Hà lên chiến thuật, tập trung vào yếu tố này.

Thời điểm nộp hồ sơ, GPA của nữ sinh đạt 3.73/4.0, hiện tại, Hà ra trường với tấm bằng xuất sắc và điểm GPA 3.77/4.0. Nữ sinh có kinh nghiệm cùng các giải thưởng về nghiên cứu khoa học, với một công bố khoa học trên tạp chí quốc tế Organic Chemistry Frontiers, đây là điểm cộng rất lớn trong bộ hồ sơ xin học bổng.

Còn ở bài luận, Ngân Hà tự tin thể hiện bản thân là ứng viên phù hợp với chương trình học bổng. Em nhấn mạnh về kinh nghiệm nghiên cứu, bên cạnh các thành tích và giải thưởng đã đạt được. Đồng thời, Hà nêu rõ mục tiêu, định hướng của bản thân ở hiện tại và tương lai.

Những minh chứng cho năng lực của Hà đều được em thể hiện rõ nét trong CV, thư động lực và thư giới thiệu. "CV, thư động lực và thư giới thiệu đều góp phần quan trọng trong hồ sơ xin học bổng. Các thành tích và giải thưởng là minh chứng cho năng lực của ứng viên, ngoài ra các hoạt động ngoại khóa sẽ là điểm cộng rất lớn", Hà nhấn mạnh thêm.

Không có lợi thế ở mảng sinh viên trao đổi quốc tế hay tiếng Anh, Hà bắt buộc phải làm mạnh hồ sơ trong mảng thành tích học thuật, nghiên cứu. Đó là lý do em quyết tâm tham gia thi nghiên cứu khoa học để dành được nhiều giải thưởng. Hà đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên ngành Hóa học.

Sắp xếp thời gian hợp lý, chú ý nghe giảng trên lớp, đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn... là bí quyết giúp Hà đạt được thành tích học tập ấn tượng.

Ngân Hà quan niệm, một người trí thông minh thiên phú, tức là có khả năng nắm bắt, nắm vững kiến thức, kỹ năng nhanh nhạy, giống như là lợi thế ban đầu. Tuy nhiên, một người chăm chỉ, rèn luyện tích góp kinh nghiệm có thể phát triển, củng cố những kiến thức, kỹ năng, từ đó hoàn thiện bản thân. Vì thế, em cố gắng trau dồi hiểu biết, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình bằng trí thông minh và sự kiên trì.

Tháng 9 tới đây, Nguyễn Như Ngân Hà sẽ bắt đầu học kỳ đầu tiên tại Đại học Paris Saclay, Pháp. Ở kỳ tiếp theo, em chọn tới Ba Lan, theo học tại Đại học Adam Mickiewicz. Với Ngân Hà, 2 năm du học thạc sĩ sắp tới sẽ là quãng thời gian giúp em chinh phục những kiến thức, kỹ năng và gặp gỡ những con người mới.

Bảng thành tích ấn tượng của Nguyễn Như Ngân Hà:

- Giải Nhì giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022.

- Giải Nhất tại hội nghị Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2022.

- Giải Nhì báo cáo hay tại hội nghị Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2022.

- Giải Nhất hội nghị Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa năm 2022.

- Tác giả bài báo “Direct access to 2-aryl-3-cyanothiophenes by a base-catalyzed one-pot two-step three-component reaction of chalcones benzoylacetonitriles and elemental sulfur” được đăng trên tạp chí quốc tế Organic Chemistry Frontiers (ISI Q1; IF 5.281) ngày 18/04/2022.

- Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022.

- Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2021.

- Học bổng Khuyến khích học tập của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dành cho sinh viên xuất sắc cho tất cả các kỳ học.