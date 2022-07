Nữ sinh đuối nước khi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT

(VTC News) -

Sáng 13/7, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nữ sinh 18 tuổi tử vong. Nạn nhân được xác định là em N.T.Q.N (18 tuổi, ở thôn Vạn Hạ Lang, xã Quảng Phú).

Theo thông tin ban đầu, thi thể em N. được phát hiện lúc 20h30 ngày 12/7 trên sông Bồ đoạn chảy qua cầu Tứ Phú (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cách nhà em N. không xa.

Theo thông tin từ địa phương, em N. vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Người dân tập trung 2 bên cầu Tứ Phú để theo dõi sự việc.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Phú cho biết, sáng 13/7 lực lượng công an xã đang phối hợp với Công an thị xã Hương Trà làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Thừa Thiên - Huế cũng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước khiến 3 học sinh chết thương tâm.

Theo đó, trưa 8/5, em L.T.B.C. (SN 2012, ở thôn 3, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng với 2 người bạn đi bắt ốc tại một hồ nuôi cá cách nhà khoảng 500 m.

Do bất cẩn, em C rơi xuống hồ cá. Lúc này, 2 người bạn đi cùng với em chạy đi tìm người lớn để kêu cứu. Tuy nhiên, khi mẹ em tìm đến hồ cá trên thì em C chìm xuống hồ nước tử vong.

Tiếp đó, khoảng 14h ngày 9/5, em T.H.H. học sinh lớp 8/1 Trường TH &THCS Thủy Tân, xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đi chơi cùng bạn. Khi đến đập tràn ở khu vực hồ Bàu Họ (thôn 1A xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy ) nhóm em H rủ nhau xuống tắm. Thấy H có biểu hiện đuối nước, nhóm bạn đi cùng chạy lên bờ gọi người đến ứng cứu nhưng không kịp. Vụ việc khiến em H tử vong thương tâm.

Đến sáng 11/5, lãnh đạo UBND xã Phong Bình (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm em Nguyễn Thanh G. P. (SN 2015, ở thôn Tây Phú, xã Phong Bình - học sinh lớp 1 trường Tiểu học Phong Bình) chết thảm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 10/5, sau khi đi học về, em P đi câu cá ở gần nhà. Trong lúc câu cá, em P không may bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu và tử vong sau đó.