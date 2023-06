Nữ diễn viên Việt bị ám ảnh vì tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình

(VTC News) -

Tham gia chương trình Người thứ 3, nữ diễn viên Tuyết My chia sẻ hành trình vượt qua nỗi đau của mình khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng ngoại tình.

Tuyết My cho hay, chị và chồng quen nhau khi đi dự đám cưới một người bạn. Trong quá trình hẹn hò, chị đã "thử" sự kiên nhẫn của chồng nên luôn tin tưởng rằng anh yêu mình thật lòng. Cả hai tiến đến hôn nhân và có 1 đứa con nhỏ.

Diễn viên Tuyết My chia sẻ trong chương trình.

Chồng Tuyết My làm giám đốc công ty kinh doanh bất động sản còn chị sau khi có con thì tạm ngưng công việc diễn xuất để lo cho gia đình. Bản thân chị từng nghe bạn bè nhắc nhở về việc chồng "vụng trộm" bên ngoài nhưng vì tin chồng nên Tuyết My không mảy may suy nghĩ:

"Sinh con xong tôi dẹp công việc qua một bên để lo cho con, để chồng yên tâm đi làm. Tôi cũng nghe phong thanh bạn bè nói anh ấy có người nào đó bên ngoài. Nhưng tôi không tin vì biểu hiện của chồng không hề có gì khả nghi.

Đi làm về là chồng ôm hôn vợ con, thay đồ rồi phụ tôi cơm nước, không hề thấy anh ấy thay đổi gì cả. Nhưng khi con được gần 2 năm thì chồng bắt đầu thay đổi, đi làm về là người nồng nặc mùi rượu. Có những hôm chồng về muộn thấy tôi chờ cơm thì gắt gỏng. Đến lúc này tôi mới nhớ đến lời của những người bạn và bắt đầu suy nghĩ".

Tuyết My hoàn toàn tin tưởng chồng cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng.

Một mặt Tuyết My cho người theo dõi chồng, mặt khác chị tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng: "Bữa đó tôi gửi con bên hàng xóm, nấu những món ngon mà chồng thích, mặc đồ đẹp rồi đem cơm đến công ty cho chồng.

Tôi đi lên phòng chồng, thấy phòng đóng cửa mà không khít nên tôi mở ra. Lúc đó tôi chứng kiến cảnh chồng và người kia đã cởi hết áo, tôi run hết cả người. Tôi liền bật đèn lên làm 2 người hết hồn.

Không nói gì cả, tôi cầm luôn cà mên cơm đổ hết lên người phụ nữ đó. Anh chồng quay lại chưa kịp hỏi gì liền bị tôi táng 1 cái tát mạnh té vào tường luôn. Xong thì tôi bỏ chạy trong tâm trạng bấn loạn. Một lúc sau tôi mới nhớ rằng phải về nhà đón con nữa nên dằn lòng lại quay về".

Tuyết My cho hay, sau đó chồng quay về quỳ xuống xin chị tha lỗi. Anh thừa nhận trong giai đoạn công ty gặp khó khăn, người phụ nữ kia đã giúp đỡ anh về tiền bạc nên anh đã dùng cách này để báo đáp cho chị ta.

Trước những lời thề thốt hứa hẹn của chồng, Tuyết My vẫn kiên quyết ly hôn. Chị đưa con về nhà mẹ đẻ thì lại được mẹ khuyên can hãy bình tĩnh giải quyết để cho con mình có cha. Nhưng nữ diễn viên không chấp nhận vì chị bị ám ảnh bởi hành động phản bội của chồng:

"Sau khi ly hôn một thời gian, chồng lấy lý do thăm con để tìm cách nối lại với tôi. Anh còn năn nỉ mẹ tôi giúp đỡ nhưng tôi vẫn còn giận lắm nên chưa muốn cho chồng thăm con.

Một lần anh ấy lén tới thăm con nhưng tôi về bất thình lình. Anh liền leo rào trèo lên nóc nhà, tôi phát hiện bèn gọi cho công an báo có trộm. Khi nhân viên trật tự đến, anh ấy phải giải trình rằng chúng tôi là vợ chồng nhưng tôi không cho gặp con nên anh phải lẻn vào nhà.

Đến đây thì mẹ tôi cũng thuyết phục tôi hãy để cho anh gặp con. Tôi đồng ý nhưng không tự mình đưa con đi gặp cha mà để mẹ tôi dắt bé đi".

Nữ diễn viên không chấp nhận tha thứ cho chồng vì quá ám ảnh với sự phản bội.

Tuyết My thừa nhận nếu không tận mắt chứng kiến cảnh chồng ngoại tình, chị có thể bỏ qua cho chồng. Nữ diễn viên nói: "Nếu không bắt gặp cảnh tượng đó, có thể tôi sẽ tha thứ. Vì tôi nghĩ ai cũng sẽ có sai lầm. Thà anh ấy thú nhận sai lầm, tôi có thể tha thứ vì đứa con. Nhưng khi đã nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc chắn tôi không thể bỏ qua".

Sau khi ly hôn, Tuyết My rất vất vả để ổn định cuộc sống của mình và con: "Từng có lúc tôi nghĩ quẩn muốn ôm con để tự tử luôn. Nhưng nhìn con mình nó ngây thơ quá, mình không nỡ".

Mặc dù trải qua nhiều đau khổ và tuyệt vọng nhưng Tuyết My vẫn gửi lời chúc tới những người phụ nữ xung quanh mình sẽ gặp được một tình yêu chân thật.

An Nguyên