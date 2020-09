Nữ diễn viên Oh In Hye qua đời, nghi do tự sát

"Chúng tôi cầu nguyện cho cô ấy sẽ vượt qua cơn nguy kịch. Đáng tiếc In Hye không qua khỏi", nguồn tin thân cận chia sẻ thêm với Naver.

Nữ diễn viên Oh In Hye được xác nhận qua đời ở tuổi 36.

Theo Dispatch, tang lễ của Oh In Hye được tổ chức riêng tư và kín đáo tại Bệnh viện Đại học Inha vào ngày 16/9.

Trước đó, tờ SpoTV đưa tin nữ diễn viên sinh năm 1984 được phát hiện tại nhà riêng vào lúc 5h sáng (giờ địa phương) trong tình trạng tim ngừng đập.

Cô được chuyển tới bệnh viện cấp cứu hồi sức tim phổi. Oh In Hye sau đó lấy lại nhịp thở và mạch đập, nhưng hôn mê sâu.

Bước đầu khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cơ quan chức năng nghiêng về phỏng đoán Oh In Hye đã cố tự tử.

Thông tin người đẹp Hàn Quốc chọn cách cực đoạn để kết thúc mạng sống khiến dư luận ngỡ ngàng. Trước đó một ngày, cô còn cập nhật ảnh trên trang cá nhân với tâm trạng vui vẻ.

Sự nghiệp diễn xuất của Oh In Hye bắt đầu khi cô góp mặt trong phim điện ảnh Sin of a Family. Trước đó, cô được biết đến bởi vụ ồn ào xung quanh chiếc váy gợi cảm từng mặc trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011.

Oh In Hye xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình, tuy nhiên sự nghiệp diễn xuất vẫn không hề khởi sắc. Lần xuất hiện ấn tượng nhất của cô trên màn ảnh là vai thứ chính Min Young trong bộ phim The Plan (2014).