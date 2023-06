NSƯT Kim Tử Long tiết lộ lý do yêu vợ trẻ vì không đòi đồ hiệu, ăn nhà hàng

(VTC News) -

Xuất hiện trong một talkshow mới đây, NSƯT Kim Tử Long và bà xã Trinh Trinh chia sẻ câu chuyện từng bị trộm đột nhập vào nhà lấy tiền, vàng và những đồ vật quý giá. Ông hoàng cải lương cho biết: "Nhà tôi bị ăn trộm, sau đó họ đập két sắt, lấy tất cả toàn bộ tiền và đặc biệt là chiếc nhẫn của Trinh. Đặc biệt hơn nữa là tất cả vàng vòng mà tôi và Trinh để dành cho con, vào các dịp sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi".

Chiếc nhẫn bị mất là món quà đặc biệt mà Kim Tử Long dành tặng vợ. Thời điểm mới cưới, anh gặp nhiều khó khăn nên không đủ tiền sắm cho vợ chiếc nhẫn mới. Thế nên, anh đã lấy những viên kim cương ở chiếc nhẫn cũ của mình và nhờ thợ kim hoàn chế tác lại làm sính lễ cho vợ.

Trinh Trinh chia sẻ: "Chồng có nói một câu là 'Anh tặng cho mình chiếc nhẫn này thay cho sính lễ. Viên kim cương này là may mắn, anh muốn trao may mắn của anh dành cho mình'. Thật sự, những điều may mắn dần dần đến với tôi". Chiếc nhẫn này được bà xã Kim Tử Long đeo suốt thời gian dài nhưng đến khi mang bầu con thứ hai, cô tăng cân nhiều nên tháo ra cất vào két sắt. Rồi chiếc nhẫn bị trộm mất.

Sau đó, nam nghệ sĩ đã dành dụm tiền và mua cho bà xã một chiếc nhẫn khác. Kim Tử Long cũng tiết lộ khi mất chiếc nhẫn, bà xã không khóc nhưng lại khóc khi mất 2 đồ vật kỷ niệm là que thử thai, cuống rốn của con đầu lòng: "Tiếc lắm. Những kỷ niệm hai vợ chồng dành dụm cho con trong đó, ghi từng chữ dặn dò mất hết".

Cũng trong chương trình, NSƯT Kim Tử Long cho biết chưa bao giờ muốn có bạn đời chung nghề với mình. Anh cũng tiết lộ lý do yêu vợ vì không đòi hàng hiệu: "Ngày xưa tôi nói với lòng mình là không bao giờ tôi lấy vợ chung nghề, bởi vậy bao nhiêu cuộc tình sân khấu, chưa bao giờ tôi đụng đến một ai. Không biết tại sao có thể do duyên số hay gì đó. Tôi yêu Trinh vì Trinh không đòi sắm đồ hiệu, ăn nhà hàng đắt tiền".

Còn bà xã Kim Tử Long cho biết lúc đầu cô sợ khi được chồng theo đuổi. Mối quan hệ của cả hai cũng bị nhiều người bàn tán: "Người thương mình người ta sẽ tán thành, người không thích sẽ không tán thành. Cũng có người nói xấu về tôi cho anh Long nghe, cũng có người nói xấu anh Long cho tôi nghe, nhưng ngặt một nỗi hai vợ chồng cùng ngồi với nhau và những tin nhắn đó hai vợ chồng cùng chia sẻ và tự cười với nhau".

Cô cũng nhớ mãi điều chồng nói với mình thủa mới yêu: "Người ta nói tôi đến với anh Long để 'đào mỏ'. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ anh ấy rất giàu có, nhưng anh từng nói với tôi rằng anh không phải đại gia để có thể lo cho em đầy đủ vật chất, anh chỉ có thể chăm sóc em, không làm điều gì khiến em buồn".

Ngoài ra, Trinh Trinh còn kể chuyện giận dỗi của hai vợ chồng. Mỗi lần "chiến tranh lạnh" là khoảng 10-15 ngày. Cô cũng ''bóc phốt" ông xã mỗi lần như vậy đều không chịu mở lời làm lành nên không khí gia đình càng thêm căng thẳng. Kim Tử Long cho biết: "Tôi từng tan vỡ nhiều mối tình vì tính cách bướng bỉnh. Đời tôi chưa nói tiếng xin lỗi ai bao giờ". Dẫu vậy, anh cho biết nếu nhận thấy lỗi thực sự từ phía mình thì sẵn sàng quỳ xuống xin bà xã tha thứ.

