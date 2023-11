Noo Phước Thịnh: Không bao giờ 'hát chùa', muốn khép ồn ào với Đỗ Hiếu

Trao đổi với VietNamNet, ca sĩ Noo Phước Thịnh nói im lặng nhiều ngày nay vì muốn tranh cãi khép lại trong hòa bình. Tuy nhiên, mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực, sai sự thật.

Noo Phước Thịnh hoạt động nhiều năm trong showbiz nên luôn tôn trọng bản quyền và những đóng góp của nhạc sĩ, khẳng định không bao giờ 'hát chùa' như thông tin trên internet.

Theo luật, đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc có trách nhiệm xin giấy phép và thanh toán chi phí tác quyền thông qua VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Đơn vị này sẽ làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ là thành viên như Đỗ Hiếu.

Sau khi hết 2 năm độc quyền 8 bài hit, phía ca sĩ Noo Phước Thịnh quyết định không tái ký vì "một số lý do cá nhân giữa đôi bên mà Đỗ Hiếu hiểu rõ hơn bất ai".

Anh cho rằng đây là vấn đề dân sự, dù thỏa thuận ký tiếp hay không vốn rất bình thường, không phải câu chuyện "nên bị đẩy đi quá xa".

Hiện, Noo Phước Thịnh chưa có ý định tiếp tục sử dụng độc quyền các bài hát này, khi nào có nhu cầu sử dụng sẽ trao đổi lại với tác giả trên tinh thần hoàn toàn tôn trọng các quy định của pháp luật.

"Vì sao Đỗ Hiếu không lên tiếng ngay sau khi các bài hit hết hạn độc quyền mà đợi đến bây giờ? Giữa hai người có lý do khiến tôi không thỏa hiệp", ca sĩ nói.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Về thông báo cấm hát, Noo Phước Thịnh phản hồi: "Tôi không cố chai mặt sử dụng. Nếu muốn, tôi sẽ chủ động chi trả để hát chứ sao lại cấm. Tôi tiếc những bài hát hit chứ, chúng gắn liền với tên tuổi của mình mà. Tôi chỉ muốn nói rõ để khán giả hiểu rằng họ tin đúng người. Và tôi không đôi co với Đỗ Hiếu".

Về mối quan hệ lâu năm với Đỗ Hiếu, anh hiểu quy luật hợp tan nên tiếc nhưng không quá buồn. Dù vậy, theo ca sĩ, "mọi chuyện nên có giới hạn".

Về việc Đỗ Hiếu cho rằng phía Noo Phước Thịnh "khai thác, sử dụng các tác phẩm trên nhiều nền tảng số mới mà không thông báo, chia lại lợi nhuận", anh Tuấn Khanh - quản lý ca sĩ Noo Phước Thịnh nói công ty chỉ ký hợp đồng với Zing MP3, thông qua nền tảng này làm đầu mối làm việc với các nền tảng số khác.

Khi xảy ra vụ việc, anh Khanh liên hệ Zing MP3, được biết chi phí tác quyền của tác giả và người biểu diễn rạch ròi. Hiện, Đỗ Hiếu chưa ký hợp đồng với Zing MP3 nên nền tảng này vẫn giữ tiền tác quyền của nhạc sĩ trong gần 10 năm qua.

Noo Phước Thịnh nói thêm: "Số tiền đó chắc chắn không vào túi tôi. Tôi chỉ lo chu toàn phần quyền của mình".

Trước đó, nhạc sĩ Đỗ Hiếu thông báo cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện 8 bài hit gắn liền với tên tuổi gồm: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay và Như phút ban đầu.

Các bài này được phát hành trong giai đoạn 2014 - 2018, phía Noo Phước Thịnh ký hợp đồng độc quyền khai thác, sử dụng trong 2 năm. Khi hết thời hạn, anh không gia hạn hợp đồng cũ hay thương lượng, thỏa thuận lại về chi phí quyền tác giả.

Nhiều năm qua, theo Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh chỉ liên hệ xin phép biểu diễn cho những chương trình lớn, bỏ qua nhiều đêm diễn nhỏ ở các tụ điểm như bar, club, lounge...

Ngoài ra, phía ca sĩ còn kinh doanh các tác phẩm này trên một số nền tảng trực tuyến không nằm trong thỏa thuận ban đầu mà không thông báo với tác giả.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu chủ động liên hệ ca sĩ Noo Phước Thịnh và quản lý đều nhận lại sự im lặng nên cảm thấy không được tôn trọng. Khi vụ việc vở lỡ, đôi bên mới tiến hành thương lượng nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Vì vậy, Đỗ Hiếu cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh khai thác, sử dụng 8 bài hát này kể từ ngày 1/11/2023. Mọi hành vi khai thác, sử dụng không được tác giả cho phép sẽ được xem là vi phạm quyền tác giả.