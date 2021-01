Nội lực kinh tế thúc đẩy triển vọng thị trường bất động sản

(VTC News) -

Vừa qua, hãng định giá thương hiệu Brand Finance (Anh) công bố báo cáo Thương hiệu Quốc gia năm 2020 (Nation Brands 2020), trong đó, Việt Nam có giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh nhất thế giới với 319 tỷ USD, ở vị trí 33 trong Top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới (tăng 9 bậc so với năm 2019, được định giá 247 tỉ USD và xếp hạng thứ 42).

Bức tranh đầu tư của Việt Nam đầy triển vọng khi thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 tăng vọt 29% - mức tăng trưởng cao nhất thế giới (theo Brand Finance).

Lý giải hiện tượng đi ngược lại xu hướng sụt giảm chung do ảnh hưởng của COVID-19, báo cáo này đánh giá cao công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam với những kết quả đáng ngạc nhiên so với toàn cầu. Như vậy, cùng với kinh tế tăng trưởng dương năm 2020, Việt Nam đã đạt được “mục tiêu kép” với những kết quả ấn tượng. Theo đó, GDP 2020 tăng 2,91% thuộc nhóm cao nhất thế giới, FDI tính đến 20/10/2020 đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so cùng kỳ 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 543,9 tỷ USD (tăng 5,1% so với 2019), xuất siêu 19 tỷ USD cao nhất 5 năm qua.

Tiến sỹ kinh tế người Pháp Philippe Delalande – từng là Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan liên chính phủ Pháp ngữ tại Hà Nội trong 5 năm và từng viết nhiều sách về Việt Nam - nhận định, một trong những lợi thế mang tính quốc gia của Việt Nam là sự ổn định chính trị giúp cho đất nước có nền hòa bình và thịnh vượng. Đây là một đảm bảo để thực hiện chính sách kinh tế nhất quán, điều mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp luôn mong đợi.

Trong bối cảnh khó khăn chung, Việt Nam đã giữ được ổn định vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu như năm qua lĩnh vực xuất khẩu nhiều ngành hàng bị gián đoạn thì bù lại, “năng lực nội sinh” đã phát huy được sức mạnh, các doanh nghiệp trong nước đã bước đầu vượt khó, cũng là cơ hội để đổi mới tư duy, tầm nhìn và cải thiện khả năng thích ứng với những biến động chung. Sức cầu nội địa chính là mấu chốt phát triển của năm 2020 cũng như 2021 thông qua luồng vốn tích lũy lớn trong dân, điển hình với xu hướng giải ngân mạnh của dòng tiền trong nước trên thị trường chứng khoán vừa qua và dự đoán có khả năng “lập đỉnh” mới, vượt mốc 1.204 điểm hồi tháng 4/2018.

Các yếu tố trên được cho là những tác nhân quan trọng góp phần thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài. Điển hình với kế hoạch dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam của các hãng lớn cho thấy triển vọng tích cực của nguồn vốn FDI trong năm mới, báo hiệu sự sôi động của lĩnh vực bất động sản công nghiệp kéo theo phân khúc khu đô thị, nhà ở thương mại cao cấp trên đà tăng giá và hút khách.

Để đón đầu xu thế thuê ở lâu dài của khách hàng nước ngoài cần có những khu đô thị quy hoạch tốt, đầu tư hạ tầng giao thông - dịch vụ - tiện ích đồng bộ, đầy đủ. (Ảnh chụp bể bơi bên suối tại Khu đô thị Xanh Villas - Tiến Xuân - Hà Nội).

Khi đề cập đến việc làm thế nào để đáp ứng tốt nhu cầu sinh sống của một lượng lớn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến cùng các nhà máy, giới đầu tư nhận định cần có những khu đô thị quy hoạch tốt, đầu tư hạ tầng giao thông – dịch vụ - tiện ích đồng bộ, đầy đủ. Ở đó, ngoài điều kiện sống hiện đại như ở bản xứ, các chủ đầu tư cần chú trọng đến không gian sống gần gũi thiên nhiên, không khí trong lành, chất lượng dịch vụ và an ninh tốt, kết nối giao thông thuận lợi, gần các khu công nghiệp, khu công nghệ cao… Do đó, đây cũng là phân khúc đang có sức hút đặc biệt giới địa ốc với xu thế đón đầu nhu cầu thuê ở lâu dài của khách hàng nước ngoài trong thời gian tới.

Được biết đến là một khu đô thị sinh thái với quy mô 45ha hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên nhiên thuần khiết, phong thủy vượng khí cùng đa dạng tiện ích dịch vụ đẳng cấp resort chạy dọc hai bên dòng nước tự nhiên của Suối Ngọc - Vua Bà, đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu về ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thể thao của cư dân, với vị trí đắc địa cửa ngõ Tây Nam thủ đô, Xanh Villas đang là dự án nổi bật trên thị trường BĐS phía Bắc nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng.

May Spa với đặc điểm nổi bật là hệ thống xông hơi phong cách Hàn Quốc Jjim Jil Bang tại Xanh Villas.

Nằm trên trục đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, Xanh Villas trở thành trung tâm của siêu đô thị vệ tinh Hòa Lạc với lợi thế giao thông thuận tiện, di chuyển vào trung tâm Hà Nội chỉ chưa đầy 30 phút, đến hệ thống trường học, bệnh viện tuyến trung ương hay các điểm văn hóa du lịch thành cổ Sơn Tây, thung lũng Ngọc Linh, vườn Quốc gia Ba Vì, hay dịch vụ giải trí cao cấp như sân golf Đồng Mô và Phượng Hoàng.

Không chỉ gây ấn tượng khi dành 1/3 diện tích cho hệ thống cây xanh, mặt nước, khu vui chơi và các dịch vụ công cộng của dự án, mỗi căn biệt thự cao cấp tại đây cũng được thiết kế hài hòa với cảnh quan chung, tạo nên không gian ngập tràn ánh sáng mà vẫn đảm bảo riêng tư và phong thủy vượng khí. Bên cạnh đó, hệ thống mái dốc có độ vươn xa của mỗi căn nhà cũng được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tăng tối đa bóng mát và xóa đi cảm giác bê tông hóa của thành phố.

“Sống an lành - Đón hanh thông” là thông điệp mà chủ đầu tư Xanh Villas hướng tới cuộc sống đích thức dành cho tất cả khách hàng mua biệt thự dành để ở hay đầu tư và cho thuê lâu dài.

