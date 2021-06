Nỗi khổ diễn viên bị khán giả dọa giết khi đóng vai đồng tính

Michael Cimino, nam diễn viên chính của Love, Victor - loạt phim lấy đề tài đồng tính nam - cho biết anh bị một số thành viên của cộng đồng LGBTQ+, thậm chí là người thân trong gia đình tấn công, chỉ trích chỉ vì đóng vai đồng tính.

“Mọi thứ đã đi xa quá giới hạn. Tôi thậm chí bị dọa giết”, Cimino nói.

Tại Hollywood, việc diễn viên nam tính đóng vai thuộc cộng đồng LGBTQ+ khá nhạy cảm. Phe phản đối cho rằng kinh đô điện ảnh đang làm tổn thương người đồng tính, chuyển giới thông qua việc trao quyền cho người bình thường.

"Tôi bị dọa giết"

Trong cuộc phỏng vấn với Attitude, Cimino - diễn viên đóng vai chính trong loạt phim Love, Victor - nói: “Tôi bị một số người nhận xét mượn vai đồng tính để nổi tiếng. Trước khi nhận lời đóng phim, tôi nghĩ điều đó chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ nhất là bản thân bị chính các thành viên trong gia đình tấn công”.

Nam diễn viên cho biết một số người bạn đã quay lưng sau khi thấy anh đóng phim. Có người nói thẳng mặt với anh rằng: “Trước đây anh tuyệt lắm, tại sao bây giờ anh lại là người đồng tính?”.

“Đó là sự thiếu hiểu biết. Những người trong đoàn làm phim, kể cả tôi đều biết đây là con đường khó khăn. Chúng tôi phải phấn đấu rất nhiều để vượt qua điều đó”, nam diễn viên nói với Attitude.

Michael Cimino năm nay 21 tuổi, sống tại Las Vegas, Mỹ. Anh là người đa chủng tộc, gốc Puerto Rico, Italy và Đức. Trước đây, nam diễn viên từng đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc, gặp nhiều vấn đề lúc trưởng thành. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với IndieWire, Cimino khẳng định cộng đồng của anh có nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ về định kiến, phân biệt.

“Thật kỳ lạ. Người Latin luôn tự hào và đấu tranh khi nói về nguồn gốc của mình. Đến khi nói về quyền của người đồng tính, họ lại thắc mắc và cho là không xứng đáng. Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ đó ngay lập tức, bởi vì điều đó không đúng”, nam diễn viên nói.

Michael Cimino bị chỉ trích với vai đồng tính trong Love, Victor.

Theo lý giải của Cimino, không thể đánh đồng vấn đề bạn không quan tâm nghĩa là họ không đáng được coi trọng. Người Latin có quyền đấu tranh thì cộng đồng LGBTQ+ cũng có quyền làm điều đó. Không thể bài trừ, xem thường chỉ vì người khác có giới tính, xu hướng tính dục khác với mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Attitude, Cimino khẳng định người đồng tính không sai. Họ không có quyền lựa chọn xu hướng tính dục khi sinh ra. “Sự thiếu hiểu biết có từ nhiều đời và truyền lại qua nhiều thế hệ. Tôi luôn cố gắng thay đổi suy nghĩ của nhiều người bằng cách giải thích người đồng tính có nỗi khổ riêng. Họ luôn vật lộn với khó khăn từ nhiều phía, nhất là áp lực từ gia đình và xã hội”, sao trẻ nói.

Trước khi nhận vai diễn trong Love, Victor, Cimino được cảnh báo không nên đóng vai đồng tính vì dễ rơi vào việc bị tẩy chay. Cuối cùng, anh không thoát khỏi việc bị chỉ trích sau khi nhận vai, chỉ vì anh có giới tính bình thường.

“Tôi gặp phải một số lời chỉ trích từ cộng đồng LGBTQ+ vì đảm nhận vai diễn này. Thậm chí, tôi bị dọa giết, tấn công và gặp những tin nhắn hù dọa. Bộ phim rất quan trọng với tôi. Tôi biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nhưng vẫn chấp nhận”, nam diễn viên nói với Attitude.

Theo lời Michael Cimino, người có giới tính bình thường không có nghĩa là họ sẽ phản đối LGBTQ+ hay lợi dụng cộng đồng. “Có một số diễn viên đồng tính đảm nhận vai diễn, tuy nhiên họ dùng quyền LGBTQ+ để quảng bá dự án riêng của mình. Sau khi hoàn thành, chỉ một năm sau họ bị lãng quên. Việc ủng hộ hay không là do cách mình thể hiện, giới tính không quyết định điều đó”, anh khẳng định.

Có nên cấm đoán?

Trước đây, một số diễn viên không thuộc cộng đồng LGBTQ+ đảm nhận vai đồng tính nhận không ít lời chỉ trích. Theo Insider, Hollywood bị chỉ trích xem thường diễn viên đồng tính. Việc trao quyền đảm nhận nhân vật đồng tính cho diễn viên có giới tính bình thường làm hạn chế khả năng phát triển tính cách của vai diễn.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times, nam diễn viên Richard E. Grant (vốn bình thường), người được đề cử Oscar khi vào vai nhân vật đồng tính trong Can You Ever Forgive Me?, cho biết anh luôn có mối quan tâm về vấn đề quyền và giới tính của các diễn viên.

“Chúng ta đều phấn đấu hết mình cho những vai diễn. Đồng tính, dị tính không quan trọng. Việc thể hiện vai diễn thế nào mới là yếu tố giúp bạn thành công ở Hollywood”, nam diễn viên nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Bustle, Darren Criss - nam diễn viên đoạt giải Emmy cho bộ phim tâm lý, tội phạm The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story đồng ý với ý kiến này.

Darren Criss, Cate Blanchett là diễn viên có giới tính bình thường thành công với các vai đồng tính.

Tuy nhiên, anh cho rằng người đồng tính nên được trao quyền nhiều hơn ở Hollywood. “Tôi không đóng vai đồng tính nữa. Tôi sẽ không cổ súy cho việc người thuộc cộng đồng LGBTQ+ bị xem thường. Tôi không muốn người đồng tính bị ‘cướp vai’ bởi những diễn viên dị tính”, Criss khẳng định.

Minh tinh Cate Blanchett từng đóng vai đồng tính nữ trong bộ phim Carol. Cô được đề cử giải Oscar cho vai diễn. Theo lời nữ diễn viên, việc đồng tính hay chuyển giới không quá quan trọng. Nghệ thuật diễn xuất là vấn đề Hollywood cần quan tâm.

“Tôi sẽ quyết chiến đấu hết mình để chống lại sự hoài nghi của khán giả. Kinh nghiệm diễn xuất là thứ giúp tôi vượt qua tất cả”, Blanchett nói với Hollywood Reporter.

Ann Thomas, giám đốc công ty Transgender Talent chuyên đào tạo diễn viên chuyển giới, cho biết không nên cấm diễn viên bình thường đóng vai đồng tính. Họ có thể đóng vai thuộc cộng đồng LGBTQ+, miễn có nghiên cứu và làm cho vai diễn chân thực.

"Khi tự khoanh vùng cộng đồng, chẳng khác nào bạn chấp nhận mình hạ đẳng so với người khác. Điều chúng tôi cần là được chấp nhận trên khắp thế giới chứ không phải khép mình lại", Ann Thomas khẳng định.

Insider cho hay việc có nên cấm diễn viên bình thường đóng vai thuộc cộng đồng LGBTQ+ sẽ còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa những ngôi sao nỗ lực, nghiêm túc thực hiện các vai đồng tính, chuyển giới và những diễn viên như hời hợt, thiếu chiều sâu.

Trở lại với Michael Cimino, nam diễn viên khẳng định: “Tôi thấy vinh dự khi đóng vai Victor. Đó là trách nhiệm rất lớn. Tôi tham gia bộ phim với mục đích duy nhất - thể hiện vai diễn đồng tính theo cách chính xác và chân thực”.