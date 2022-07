Nỗi cơ cực của ca sĩ Hàn Quốc: Không được biểu diễn vì thừa cân

Trong chương trình Godfather phát sóng ngày 29/6 trên kênh KB2, Hyerim chia sẻ về việc ăn kiêng khi hoạt động cùng nhóm nhạc thần tượng Wonder Girls. Trong chương trình, khi nghe diễn viên hài Kim Sook và nhân vật truyền hình Jonathan chia sẻ về những khó khăn họ gặp khi ăn kiêng, Hyerim cho biết trong quá trình quảng bá cùng Wonder Girls, đã có lúc cô phải ngồi ngoài sân khấu biểu diễn vì không thể giảm cân.

"Trong thời gian quảng bá với Wonder Girls, tôi là người duy nhất không thể giảm cân. Vì vậy, đã có lúc nhóm biểu diễn trên sân khấu mà không có tôi", Hyerim thú nhận.

Hyerim khi quảng bá cùng nhóm nhạc Wonder Girls.

Ăn kiêng là một quan niệm phổ biến trong ngành công nghiệp Kpop. Nhiều thần tượng thấy căng thẳng và áp lực khi phải đáp ứng yêu cầu của ngành giải trí về vấn đề vóc dáng. Thành viên Seunghee của Oh My Girl nói thêm sau chia sẻ của Hyerim: "Tôi đã kiệt sức và bị căng thẳng vì phải ăn kiêng. Vì vậy, tôi bật tất cả đèn trong phòng tập và nhảy một cách điên cuồng".

Hyerim (sinh năm 1992) ra mắt với tư cách rapper chính, hát phụ và guitar chính của nhóm nhạc Wonder Girls vào năm 2010. Nữ ca sĩ quảng bá cùng nhóm cho đến khi họ tan rã vào năm 2017. Sau khi Wonder Girls tan rã, Hyerim là một trong những thành viên quyết định gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment.

Hyerim chia tay JYP Entertainment vào tháng 1/2020 và ký hợp đồng độc quyền với RRR Entertainment - công ty được thành lập bởi cựu thành viên Wonder Girls Yubin.

Sau đó, Hyerim theo học chuyên ngành Phiên dịch tại Đại Học Ngoại Ngữ Hankuk. Tháng 7/2020, Hyerim kết hôn. Tháng 2, cô sinh con đầu lòng.

Kể từ năm 2017, nữ ca sĩ cũng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình như King of Mask Singer, China Stock, Godfather và My: Humanities that Open Work.