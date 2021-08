Nổ lớn ở Lai Châu: Tiêu huỷ 700kg thuốc nổ hết hạn, hỏng nhà dân ngoài ý muốn

(VTC News) -

Chiều 8/8, đại diện UBND tỉnh Lai Châu cho biết, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu và huyện Tân Uyên tới hiện trường vụ nổ ở xã Pắc Ta để làm việc với người dân, tính toán phương án bồi thường.

Trả lời VTC News, ông Chử Văn Hiếu (Giám đốc Chi nhánh Công ty hóa chất mỏ Lai Châu) cho biết, hiện đơn vị này đang cùng cơ quan chức năng làm việc với người dân để khắc phục hậu quả sau vụ nổ. Một số người dân đã chấp nhận mức đền bù từ phía công ty đưa ra.

Theo ông Hiếu, ngày 6/8, đơn vị này tiêu hủy hơn 700kg thuốc nổ công nghiệp đã hết hạn sử dụng, 175 kíp nổ điện còn hạn sử dụng tồn dư trong quá trình xây dựng Thủy điện Mường Kim 3 (thuộc xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu).

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khiến 60 hộ dân bị thiệt hại. (Ảnh: NDCC)

"Công ty thực hiện tiêu hủy bằng cách chia thành 16 hố và hủy nổ theo phương pháp vi sai. Toàn bộ quá trình từ xây dựng phương án đến thực hiện nổ đều có sự giám sát chặt chẽ của Công an tỉnh Lai Châu và Sở Công thương.

Tuy nhiên, vụ nổ xảy ra gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân là sự cố ngoài mong muốn, phía công ty đang nỗ lực khắc phục thiệt hại cùng người dân", ông Hiếu nói.

Như VTC News đưa tin, ngày 6/8, huyện Tân Uyên nhận được báo cáo của UBND xã về việc hơn 100 người dân tại bản Liên Hợp (xã Pắc Ta) kéo đến mỏ đá Căng A do Công ty TNHH MTV Hoàng Kim quản lý, khai thác để yêu cầu công ty đền bù thiệt hại do ảnh hưởng của vụ nổ, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 30/7, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Long Thành Tây Nguyên (địa chỉ ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) có văn bản gửi Sở Công Thương Lai Châu, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu.

Theo công văn, công ty đề nghị được thuê Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu tiêu hủy 798,3 kg thuốc nổ công nghiệp loại Nhũ Tương P113 đã hết hạn sử dụng, cùng 175 kíp nổ điện vi sai 4,5 m còn hạn sử dụng, tồn dư trong quá trình xây dựng Thủy điện Mường Kim 3 (Than Uyên, Lai Châu).

Vụ nổ đã làm nhiều nhà dân bị hư hỏng. (Ảnh: VOV Tây Bắc)

Ngày 2/8, Công ty Long Thành Tây Nguyên ký kết hợp đồng thuê Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu hủy số vật liệu nổ trên. Sau đó, Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu lập hội đồng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, lập hồ sơ, phương án tiêu hủy trình Sở Công Thương Lai Châu, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để xin phép nổ hủy vật liệu nổ.

Ngày 5/8, Sở Công Thương có văn bản đồng ý phê duyệt hủy số vật liệu trên theo phương pháp nổ hủy trong đất.

Ngày 6/8, việc hủy nổ được thực hiện tại mỏ đá Căng A thuộc bản Liên Hợp. Dư chấn của quá trình nổ hủy gây thiệt hại về tài sản của nhiều hộ dân trong bản.