Những yếu tố giúp My Auris trở thành thương hiệu mạnh tại Việt Nam

(VTC News) -

My Auris vinh dự lọt top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2020.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tay nghề cao và chuyên môn giỏi

Một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng làm nên thành công của bất cứ phòng khám nào đó chính là trình độ chuyên môn của các bác sĩ nha khoa. Để có thể điều trị tốt, giải quyết mọi vấn đề của khách hàng thì đòi hỏi bác sĩ đó phải nắm vững các kiến thức chuyên môn và phối hợp với phương pháp điều trị hiệu quả.

Đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm là một điểm mạnh của My Auris.

Tay nghề của bác sĩ tại My Auris quyết định sự thành công của các ca bệnh chữa trị. Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều trị như cấy ghép implant, niềng răng hay chữa tuỷ,... My Auris tự tin có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đảm bảo quá trình điều trị sẽ nhanh hơn và làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại

Các máy móc trong phòng khám My Auris luôn đảm bảo về chất lượng và là những thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. Hầu hết các thiết bị hiện đại tại My Auris sẽ giúp hỗ trợ các bác sĩ điều trị nhanh hơn và chính xác hơn.

Không gian phòng khám tại My Auris.

Bên cạnh đó, để phục vụ tốt nhất cho khách hàng của của mình thì My Auris đã thiết kế không gian phòng khám vô cùng rộng rãi, hiện đại. Với diện tích phòng chờ có thể đáp ứng một lượng lớn khách hàng cùng lúc. Tại đây, khách hàng có thể nhận được sự tư vấn của các nhân viên của My Auris về những vấn đề còn thắc mắc.

Dịch vụ chăm sóc tốt, chi phí khám chữa bệnh hợp lý

Để giải quyết nỗi lo lắng của nhiều khách hàng về chi phí điều trị và chế độ bảo hành thì My Auris đã có công khai bảng giá niêm yết để bệnh nhân dễ dàng lựa chọn cũng như yên tâm hơn trong quá trình chữa trị. Trước khi thực hiện bất cứ phương pháp nào, bác sĩ đều sẽ xác nhận ý kiến của bệnh nhân mới tiến hành thực hiện.

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của My Auris.

Bên cạnh đó, giá thành cũng đi kèm với chất lượng dịch vụ vậy nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về những gì mình nhận được. Chế độ bảo hành luôn được My Auris đặt lên hàng đầu nhằm đem lại sự tin tưởng tuyệt đối cho bệnh nhân.

Quy trình quản lý khám bệnh tối ưu, chuyên nghiệp

Hiện nay, My Auris đã xây dựng một hệ thống dữ liệu trực tuyến nhằm lưu trữ, quản lý thông tin của khách hàng dễ dàng hơn. Nhờ vậy mà việc thực hiện gọi điện và chăm sóc sau quá trình khám và điều trị tại phòng khám trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, quy trình quản lý chuyên nghiệp này giúp cho việc tái khám lần sau của bệnh nhân tại My Auris không cần cung cấp lại thông tin. Cùng với đó là hồ sơ bệnh án, quá trình điều trị trước đó của bệnh nhân đều được lưu lại một cách chính xác nhất.

Những phản hồi của khách hàng tại Nha Khoa My Auris.

My Auris là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Nha Khoa My Auris, Năm 2020 thương hiệu được vinh dự đón nhận giải thưởng “Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2020”. Nhờ những yếu tố trên mà My Auris được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn trong suốt thời gian qua. Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì về răng miệng liên quan đến quá trình ăn nhai, thẩm mỹ,... hãy đến với My Auris để khám và điều trị.