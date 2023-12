(VTC News) -

Để tiết trời lạnh không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống, mọi người cần lưu ý đến các thói quen sinh hoạt, tránh những hành vi có thể dẫn đến ốm đau, bệnh tật.

Những việc nên làm khi trời chuyển lạnh

Giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh là điều đương nhiên mà ai cũng biết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết giữ ấm đúng cách. Bạn cần đặc biệt lưu ý một số bộ phận như bàn tay, ngực, cổ, đầu, tuyệt đối tránh nhiễm lạnh các vùng này bằng cách mặc ấm, đội mũ, mang tất, găng tay, quàng khăn hoặc mặc áo kín cổ.

Trẻ nhỏ càng phải được giữ ấm cẩn thận, nhất là hai bàn chân, ngực, cổ, đầu, tránh ra gió và ra ngoài vào ban đêm.

Đảm bảo vệ sinh cá nhân và môi trường sống cũng là một trong những việc nên làm khi trời chuyển lạnh: Thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối, dọn dẹp nhà cửa và rửa sạch các vật dụng như cốc chén, bát đũa..., nhất là khi có người ốm trong gia đình.

Giữ ấm cơ thể đầy đủ là một trong những điều nên làm khi trời chuyển lạnh. (Ảnh: Manchesterhandsurgeon)

Cần tắm ở nơi kín gió và tránh tắm quá lâu. Đặc biệt, người có tuổi nên hạn chế tắm và gội cùng lúc, tránh biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người đề kháng kém... cần tiêm phòng cúm. Người già cần tuân thủ điều trị bệnh lý nền, không tự ý bỏ thuốc, kiểm soát tốt huyết áp và mỡ máu, theo dõi các chỉ số thường xuyên.

Một lưu ý quan trọng khác là ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều trái cây để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Có thể bổ sung các vitamin tổng hợp, đặc biệt là vitamin C và uống đủ nước; ăn cân đối các nhóm dưỡng chất gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Cần uống nước ấm, tránh sử dụng những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh.

Tăng cường vận động, tập thể dục cũng là việc cần thiết để tăng khả năng đề kháng của cơ thể. Tuy nhiên, bạn không nên ra ngoài tập thể dục lúc sáng sớm vì dễ dẫn đến đột quỵ, nhất là người già. Nên tập nơi đủ ấm, không bị gió lùa, khởi động kỹ và mặc quần áo thoải mái, không quá mỏng hay quá dày.

Những việc cần tránh khi trời chuyển lạnh

Những thói quen sau dễ gây bất lợi cho sức khỏe vào mùa đông, bạn nên tránh:

- Mặc nhiều quần áo khi ngủ: Thời tiết lạnh giá, nhiều người có thói quen mặc nhiều quần áo ngay cả khi đi ngủ và điều này không có lợi. Mồ hôi sẽ không thể thoát ra ngoài và ngấm ngược vào da khiến bạn ngủ không ngon giấc, thậm chí gây cảm lạnh.

Bên cạnh đó, việc mặc quần áo dày hoặc mặc nhiều quần áo khi ngủ sẽ khiến bạn khó chịu, đau mỏi. Tốt nhất là chọn bộ quần áo làm bằng chất liệu thoáng khí, độ dày vừa phải để tạo cảm giác thoải mái khi ngủ.

- Đi tất cả ngày: Đi tất giúp giữ ấm chân nhưng thói quen đi tất suốt ngày ngay cả lúc ngủ có thể khiến đôi chân bạn bị bí hơi. Mồ hôi không thoát ra được sẽ ảnh hưởng giấc ngủ, về lâu dài có thể gây bệnh thấp khớp.

- Tắm nước lạnh: Dù có chịu lạnh giỏi, bạn cũng không nên tắm nước lạnh vào những ngày giá rét. Nếu cơ thể bị nhiễm lạnh bất ngờ thì hậu quả có thể nghiêm trọng, chẳng hạn như bất tỉnh, hôn mê, thậm chí đột quỵ và tử vong. Khi nhiệt độ giảm thấp, bạn nên tắm nước ấm và tắm nhanh, đặc biệt không nên tắm khuya. Bên cạnh đó, bạn nên tránh gội đầu ban đêm hoặc khi cơ thể đang mệt mỏi. Sau khi gội, hãy nhanh chóng lau khô tóc và sấy phần tóc sát da đầu trước tiên. Tuyệt đối không được để tóc ướt đi ngủ.

Tập thể dục ngoài trời lúc sáng sớm là điều cần tránh khi trời chuyển lạnh. (Ảnh: Shutterstock)

- Tập thể dục ngoài trời lạnh: Tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe nhưng nếu thời tiết quá lạnh thì bạn không nên tập ngoài trời, đặc biệt là vào sáng sớm hoặc buổi tối lạnh lẽo. Nếu muốn tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, bạn có thể tập trong nhà. Nếu tập ngoài trời thì phải khởi động thật kỹ cho nóng người và nên đợi lúc trời bớt lạnh.

- Uống nước quá nóng trước khi ra ngoài: Bất kỳ món đồ uống nóng nào cũng đều làm tăng lưu thông máu và cải thiện cơ chế phòng vệ của cơ thể. Tuy nhiên, chúng làm cho các mạch máu mở rộng và nếu bạn ra ngoài trời lạnh, nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng giảm xuống. Vì vậy, chúng ta chỉ nên uống nước ấm, không nên uống nước quá nóng trước khi ra ngoài.

- Để bụng đói khi đi ra ngoài: Nếu để bụng quá đói khi ra ngoài trời lạnh, cơ thể bạn sẽ nhanh bị nhiễm lạnh, thậm chí hạ thân nhiệt, rất nguy hiểm.

- Uống ít nước: Mùa đông, nhiều người ít uống nước khiến cơ thể không được cung cấp đủ nước, hậu quả là sức đề kháng giảm, da khô ráp, sạm, thiếu độ căng bóng.

- Đốt than củi, than tổ ong để sưởi ấm: Đây là việc cần tránh khi trời chuyển lạnh mà bạn phải đặc biệt lưu ý. Đã có nhiều người tử vong do sưởi ấm bằng than củi, than tổ ong trong phòng kín. Dù rét, bạn cũng phải tuyệt đối tránh cách sưởi ấm này, vì khói than sẽ gây ngộ độc cho những người trong nhà.