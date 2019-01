Những tình tiết 'lạ' tại phiên tòa tranh chấp tờ độc đắc 2 tỷ đồng ở Cà Mau

Ngày 23/1, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp tờ vé số độc đắc giữa ông mua ve chai và chị công nhân.

Nguyên đơn không trả lời được

Theo nội dung bản án sơ thẩm được công bố thì nguyên đơn Lê Văn Dữ cho rằng vào ngày 12/8/2017 ông đến nhà vợ chồng anh Ngô Văn Hậu - Hứa Thị Phỉ ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau nhậu. Tại đây, ông đã mua chịu một tờ vé số của ông Phan Văn Tến và cất vào túi quần.

Hôm sau, ông Dữ tiếp tục nhậu tại nhà anh Hậu, ông Tến bán vé số lại đến và dò giùm ông tờ vé số hôm trước mua thì phát hiện trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Nhưng do quá say rượu nên dù hay tin trúng số nhưng ông vẫn ngủ tiếp. Từ đó vợ chồng chủ nhà đã lấy tờ vé số đi lãnh thưởng nhưng lại nói ông là chỉ trúng giải an ủi và đưa ông 8 triệu đồng.

TAND TP Cà Mau xử sơ thẩm, tuyên ông là người chủ sở hữu tờ độc đắc. Phía vợ chồng bà Phỉ kháng cáo.

HĐXX phúc thẩm tập trung hỏi ông Dữ về tình tiết ngay lúc nghe ông Tến hô lên là trúng độc đắc. Ông Dữ trình bày rằng lúc đó có nghe nhưng vì say quá nên chỉ nói “Trúng vậy được rồi” xong ngủ tiếp.

HĐXX hỏi tiếp: “Ông hay biết mình trúng độc đắc tại sao không tự đi lãnh thưởng mà để người khác đi? Tại sao khi bà Phỉ lãnh thưởng về đưa ông 8 triệu đồng, ông vẫn nhận mà không thắc mắc gì?”. Nghe xong, ông Dữ không trả lời được.

Nhân chứng là ông bán vé số Phan Văn Tến khai nhất quán từ đầu rằng khi ông la lên “Ông Dữ trúng độc đắc rồi” thì bà Phỉ chủ nhà ra đòi xem và sau đó giật tờ vé số trên tay ông. HĐXX hỏi lúc đó có nhiều người đàn ông đang ngồi nhậu nhưng sao họ không giật được mà bà Phỉ giật được. Ông Dữ trả lời do sợ tờ vé số bị rách nên ông buông tay cho bà Phỉ lấy đi ra sau nhà.

“Khi bị bà Phỉ giật tờ vé số trên tay, sao ông không báo công an mà sau đó còn đi cùng bà Phỉ, ông Hậu, ông Tú qua đại lý lãnh thưởng?” - HĐXX truy tiếp. Ông Tến giải thích không báo công an vì tờ vé số là của ông Dữ chứ không phải của mình. Việc đi lãnh thưởng cùng là vì nghĩ rằng đi lãnh giùm ông Dữ, khi đem về sẽ được ông Dữ cho tiền…

Bị đơn không có bằng chứng

Bị đơn là bà Phỉ cũng xác định người mua tờ vé số là ông Dữ nhưng sau khi mua ông Dữ đã tặng lại cho chồng bà là ông Hậu. Chồng bà đã bỏ tờ vé số này vào cái cóng để trên bàn máy may từ khi được tặng là ngày 12/8/2017 đến khi đem ra dò trúng đặc biệt vào hôm sau.

Bà Phỉ trình bày: “Tối 12/8/2017, tôi đi làm về nghe anh Hậu kể được anh Dữ mua tặng tờ vé số bỏ trong cái cóng để trên bàn máy may. Theo lẽ, bình thường anh Hậu mua vé số rồi đưa cho tôi đem đến chỗ làm dò luôn. Nhưng hôm đó tôi ra ca muộn nên không đi. Khi ông Tến đến, anh Hậu kêu tôi lấy tờ vé số đưa anh và anh đưa ông Tến dò giùm. Khi ông Tến dò trúng hô lên “Anh Hậu trúng độc đắc rồi”, tôi mới từ nhà sau ra xem và lấy tờ vé số. Ông Tến đưa vé số cho tôi chứ tôi không giật như ông Tến nói”.

Luật sư bảo vệ cho ông Dữ, một thành viên HĐXX và đại diện VKS cùng đặt câu hỏi với bà Phỉ là có bằng chứng gì chứng minh cho lời trình bày của mình. Lúc này bà Phỉ cho rằng việc được tặng vé số là nghe chồng kể lại, còn việc nó ở trong cái cóng của nhà mình trước khi được đưa ra dò trúng thì bà không có bằng chứng nào.

Trả lời luật sư của nguyên đơn về tình trạng tâm thần của ông Hậu, bà Phỉ cho biết chồng bị tâm thần từ nhiều năm qua. Trước phiên xử phúc thẩm ông Hậu được giám định là mắc bệnh tâm thần trước, trong và sau khi xảy ra vụ trúng số độc đắc. Luật sư hỏi lời kể của ông Hậu về việc được tặng vé số có tin tưởng được không. Bà Phỉ đáp: “Người tâm thần thì có lúc bình thường, có lúc lên cơn chứ đâu phải lúc nào cũng vậy”.

Đại diện VKS cũng đặt vấn đề về tình trạng tâm thần của ông Hậu và tính pháp lý khi bà Phỉ làm đại diện pháp lý cho ông Hậu trong phiên phúc thẩm (ông Hậu vắng mặt). Tuy nhiên, lúc này chủ tọa đã cho tạm dừng phiên xử vì đã hết giờ làm việc.

Ban đầu ông Dữ tố ra công an Trước khi tòa dân sự giải quyết thì ông Dữ có đơn tố cáo vợ chồng ông Hậu đến công an. Sau khi xác minh, ngày 29/9/2017, Công an TP Cà Mau đã có báo cáo cho công an tỉnh. Theo đó, qua xác minh ban đầu cho thấy tờ vé số thuộc sở hữu của ông Dữ và vụ việc có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do số tiền là 2 tỉ đồng nên hồ sơ được chuyển lên cho công an tỉnh. Tuy nhiên, sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận đây là vụ việc dân sự và sau đó đã chuyển hồ sơ sang TAND TP Cà Mau giải quyết.

