Những tính năng quan trọng trên xe hơi được phát minh bởi phụ nữ

Với tiền thân là những cỗ máy sử dụng động cơ đốt trong của Karl Benz và Gottlieb Daimler, ngành công nghiệp xe hơi đã trải qua hơn 130 năm thăng trầm cùng nhiều cải tiến nhằm hướng đến việc tối ưu sự thoải mái và tính an toàn cho người sử dụng. Nhiều tính năng trên những mẫu xe hiện đại ngày nay đã được giới thiệu bởi nhiều nữ phát minh.

Cơ cấu báo hiệu phanh và tín hiệu rẽ: Florence Lawrence là một diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Vào năm 1914, bà đã phát minh ra cơ cấu báo rẽ bằng cờ hiệu. Đây là tiền đề để các hãng xe nghiên cứu và phát triển đèn tín hiệu rẽ. Bà cũng là người đưa ra thiết kế báo hiệu phanh cơ khí, với bảng hiệu "STOP" sẽ được dựng đứng khi người lái đạp phanh. Tuy nhiên, 2 phát minh ấn tượng này không được nữ diễn viên đăng ký bản quyền cho riêng mình.

Gương chiếu hậu: Mặc dù được biết đến với vai trò một doanh nhân nữ thành đạt, Dorothy Levitt còn là một tay đua nổi tiếng. Bà còn là nữ tay đua đầu tiên của Anh Quốc với biệt danh "Scorcher". Trong một cuộc đua, đèn xe của Dorothy Levitt bị hỏng, khiến bà không quan sát được phía sau một cách rõ ràng. Với sự nhanh trí của mình, bà đã sử dụng một cái gương cầm tay để quan sát được đối thủ phía sau xe mình. Chi tiết này cũng được bà nhắc đến trong cuốn sách "The Woman and the Car: A Chatty Little Handbook for all Women who Motor or Who Want to Motor" xuất bản vào năm 1909.

Hệ thống định vị GPS: Được biết đến với những đóng góp của mình cho lĩnh vực mô hình toán học, tiến sĩ Gladys West đã làm việc trong nhiều thập kỷ cho quân đội Mỹ. Tuy nhiên, việc ở trong một lĩnh vực hoàn toàn do nam giới thống trị không ngăn được tiến sĩ West phát triển những thành tựu của mình. Quá trình phát triển các mô hình trắc địa vệ tinh của bà đã trở thành cơ sở cho hệ thống GPS hiện đại mà chúng ta sử dụng trong xe hơi ngày nay.

Wi-Fi và GPS: Trong Thế chiến thứ hai, ngôi sao màn bạc Hedy Lamarr muốn giúp đỡ quân Đồng minh. Vì vậy, bà đã phát minh ra một hệ thống liên lạc bí mật. Quân đội Mỹ đã sử dụng hệ thống này trong một số trường hợp cụ thể. Nhưng vào những năm 1960, phát minh của bà mới được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ di động, Wi-Fi và đặt nền móng cho hệ thống định vị GPS.

Xe hơi dành riêng cho phụ nữ: Sau khi lãnh đạo 7.000 nữ công nhân sản xuất cánh máy bay trong Thế chiến thứ hai, Dorothée Pullinger đã tạo ra việc làm cho họ bằng cách thành lập Galloway Motors. Nhà máy toàn phụ nữ này đã sản xuất những chiếc xe đầu tiên và duy nhất được thiết kế dành riêng cho phụ nữ. Ghế ngồi cao hơn, vô lăng và gương chiếu hậu nhỏ hơn đều là một phần ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Galloway Motors.

(Nguồn: Zing News)