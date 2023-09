Những tài xế ác bấm còi xe theo kiểu lấy mạng người

(VTC News) -

Bà hàng xóm 61 tuổi của tôi đang phải bó bột. Chân bà bị gãy vào cái hôm đi xe máy thăm bạn bị ốm. Đang sắp rẽ phải, bà giật bắn mình bởi tiếng còi cực lớn của chiếc xe tải rất gần phía sau. Khi chiếc ô tô này tạt sang để rẽ cũng là lúc bà ngã xuống lề đường, xe đè lên chân.

Đến thăm bà, có người an ủi thôi thế cũng là may, chịu khó bó bột ít lâu rồi lại khỏe, chứ như người phụ nữ 53 tuổi ở tỉnh Long An hồi đầu năm thì chết oan uổng quá. Trưa 16/1, người phụ nữ này sau khi tảo mộ ở huyện Thủ Thừa thì lái xe máy về nhà ở thành phố Tân An.

Bà đang đi trên quốc lộ 62 đoạn ngã tư Mỹ Phú, thuộc xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa thì tiếng còi xe rất lớn đột ngột vang lên phía sau. Bà giật mình, vội hướng vào lề phải để tránh và trượt ngã, văng ra đường đúng lúc chiếc xe tải đi tới, cán qua người.

Tiếng còi của chiếc xe bồn này khiến người phụ nữ đi xe máy giật mình phanh gấp. Xe ngã, con gái 2 tuổi của chị bị xe bồn cán tử vong. Tai nạn xảy ra tại Thủ Đức, TP.HCM ngày 14/6/2010. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Những tai nạn thương tâm do còi xe âm lượng lớn như vậy không hiếm. Tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai ngày 15/8/2018, tiếng còi xe xin đường của một ô tô tải khiến bà N.T.T. (sinh năm 1958) đang đi xe đạp giật mình ngã ra đường. Cùng lúc đó, xe tải đi tới cán qua khiến bà chết tại chỗ.

Ngày 20/4/2017 tại nút giao thông Tân Vạn (đoạn giáp ranh giữa thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận 9, TP.HCM cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe ben và xe máy khiến một phụ nữ khoảng 40 tuổi tử vong, nguyên nhân là người phụ nữ giật mình bởi tiếng còi hơi của xe ben.

Tương tự là tai nạn ngày 24/11/2014 ở Đồng Nai. Chị Phan Thị Thanh (44 tuổi) đi xe máy từ Quốc lộ 51 chuyển hướng sang Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa thì giật mình bởi tiếng còi của xe ben chạy phía sau. Chị ngã ra đường và bị chiếc xe ben này đè lên, tử vong tại chỗ.

Sẽ còn có thêm những vụ tai nạn thảm khốc nếu người điều khiển xe không ý thức được rằng việc sử dụng còi bừa bãi, tùy tiện, sai quy định có thể đe dọa tính mạng người khác.

Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm các hành vi bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi trong đô thị và khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ); lắp đặt, sử dụng còi không đúng thiết kế của nhà sản xuất; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Nhưng trên thực tế, tình trạng này vẫn xảy ra, và có rất nhiều trường hợp giật mình ngã xuống đường như hàng xóm của tôi. Tiếng còi hơi xe tải có âm lượng rất lớn, đột ngột ré lên ngay bên cạnh hay phía sau xe máy thật chẳng khác nào muốn đòi mạng người.

Những loại còi xe khác khi đồng loạt vang lên ở các ngã tư, giao lộ khi chờ đèn đỏ cũng kinh khủng không kém. Đèn còn 5-6 giây nữa mới chuyển xanh, tiếng còi xe giục giã đã vang lên tứ phía, inh tai nhức óc. Thật khó hiểu vì ai mà chẳng phải đi khi đèn xanh bật, bấm còi cũng có nhanh hơn được đâu.

Nhiều khi, đèn đỏ vừa bật, xe trước dừng lại, xe sau liền phát ra cả tràng còi, tài xế quát: “Có công an đâu mà dừng, không đi thì tránh ra cho người ta đi!”. Sợ rắc rối, tài xế xe trước đành tiến lên quá vạch để xe sau vượt qua. Cái câu “còi to cho vượt” có lẽ xuất phát từ những tình huống phạm luật trắng trợn thế này chăng?

Dù không trực tiếp gây tai nạn chết người như còi hơi xe tải, tiếng còi của hàng trăm xe máy, ô tô khi đồng loạt vang lên cũng có thể dẫn đến những bi kịch không kém phần thương tâm, như cái chết của anh Bùi Liên Vũ (sinh năm 1984) tại Hóc Môn, TP.HCM ngày 9/8/2016.

Hôm đó anh đi phải dừng xe tại ngã tư Nguyễn Văn Bứa - Quốc lộ 22, anh bóp còi xe liên tục khiến nhiều người đi đường khó chịu. Tài xế phía trước là Nguyễn Thành Duy (sinh năm 1981) quay lại nhắc nhở, rồi hai người cãi nhau. Trong cơn tức giận, Duy rút dao đâm anh Vũ. Nạn nhân tử vong, kẻ hành hung nhận án 20 năm tù.

Những vụ nổi điên đánh nhau trên phố vì tiếng còi xe thì còn nhiều lắm. Cho dù không có chuyện gây gổ, việc phải chịu đựng âm thanh đó trong lúc mệt mỏi, căng thẳng vì tắc đường cũng là một cực hình.

Để giao thông đô thị không còn là sự tra tấn thần kinh con người, và nhất là để không còn những tai nạn, những cái chết oan uổng vì tiếng còi xe, cảnh sát giao thông cần phải quan tâm hơn nữa đến loại vi phạm này, phạt thật nặng những tài xế coi thường quy định, coi thường sự an toàn của người khác.

Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.