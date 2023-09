Những tác hại khi lái xe trong tình trạng lốp non hơi

(VTC News) -

Theo số liệu thống kê của tổ chức an toàn giao thông Mỹ, hàng năm có khoảng 5% vụ tai nạn xảy ra do nguyên nhân lốp xe bị non. Và tỷ lệ xảy ra tai nạn với những chiếc xe có lốp bị non cao hơn gấp 3 lần khi di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt như: bão tuyết, mưa gió, mặt đường bị nóng vào mùa hè, địa hình hiểm trở…Vì vậy, người lái xe cần sớm nhận biết những dấu hiệu của lốp ô tô bị non và khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn.

Xe vận hành trong tình trạng lốp non hơi tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.

Những tác hại khi xe vận hành trong tình trạng lốp non hơi

Lốp xe bị non hơi ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ lốp và những nguy cơ gây mất an toàn. Cụ thể:

Xe dễ bị mất cân bằng khi vào cua: Khi đi qua các khúc cua, nếu lốp đảm bảo áp suất thì thân xe vẫn ổn định. Nhưng nếu lốp bị non hơi thì khả năng chịu tải kém. Do đó, ô tô của bạn sẽ bị tròng trành, mất cân bằng khi đánh lái và có nguy cơ gây mất an toàn.

Xe dễ bị trơn trượt khi đi trên đường mưa, ướt: Khi lốp bị non thì chỉ có hai bên của lốp tiếp xúc với đường thay vì toàn bộ mặt lốp. Do đó, khả năng bám đường và ma sát tiếp xúc với đường sẽ bị giảm nên xe dễ bị trơn trượt khi đường mưa, ướt.

Áp suất lốp thấp có thể gây nổ lốp: Áp suất lốp thấp hay lốp non thì thành bên của lốp sẽ uốn cong nhiều hơn và nhiệt tích tụ trong lốp. Khi mặt đường quá nóng vào những ngày hè sẽ khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn và một phần cao su có lốp có thể tách khỏi thân của nó. Hiện tượng này xảy ra đột ngột khiến lốp có thể bị xì hơi hoặc thậm chí là nổ lốp gây mất kiểm soát dẫn đến tai nạn.

Làm giảm tuổi thọ của lốp và tốn kém chi phí sửa chữa: Non hơi cũng là một trong những nguyên nhân khiến lốp mòn không đều, dễ thủng, rạn nứt…Vì vậy làm giảm tuổi thọ của lốp. Đồng thời, lốp bị non cũng là một trong những tác nhân khiến các hệ thống khác của xe hoạt động quá tải, nhanh hao mòn, hư hỏng. Điều đó, đồng nghĩa với việc chủ xe sẽ phải mất nhiều chi phí hơn để sửa chữa, thay thế.

Hiện tượng mòn hai bên lốp khi thường xuyên di chuyển trên lốp bị non hơi.

3 cách đơn giản nhận biết lốp xe bị non hơi

Lốp xe bị non ảnh hưởng rất nhiều tới tuổi thọ của lốp nói riêng và độ bền của xe ô tô nói chung. Đồng thời, nó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Vì vậy, các bác tài cần nhận biết hiện tượng lốp xe bị non sớm để khắc phục kịp thời. Sau đây là 3 cách nhận biết lốp xe bị non đơn giản:

Sử dụng công cụ đo áp suất lốp chuyên dụng

Lời khuyên của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đó là bạn nên sở hữu một bộ dụng cụ đo áp suất chuyên dụng để kiểm tra lốp và nhận biết chính xác tình trạng lốp bị non. Với vật dụng “nhỏ nhưng có võ” này sẽ là công cụ trợ giúp đắc lực để các bác tài kiểm tra áp suất lốp.

Nếu chưa có kinh nghiệm các bạn có thể tham khảo bảng hướng dẫn về tiêu chuẩn áp suất lốp ở trên cửa lái để nhận biết tình trạng lốp bị non chính xác.

Mẹo kiểm tra áp suất lốp bằng cách búng tay

Bạn có thể nhận biết tình trạng lốp xe bị non bằng mẹo đơn giản là búng tay lên bề mặt lốp. Khi thấy phát ra âm thanh “boong boong” thì lốp xe đầy hơi còn nếu có tiếng “bịch bịch” thì khả năng cao là lốp xe của bị non.

Kiểm tra tình trạng mòn của lốp

Bạn có thể kiểm tra bằng mắt thường và quan sát tình trạng mòn của lốp. Khi thấy hai bên lốp bị mòn còn ở phần giữa vẫn chắc chắn và cứng (lốp mòn không đều) thì có thể nguyên nhân xuất phát từ việc lốp bị non.

Ngoài ra, còn một kinh nghiệm nhận biết lốp bị non hữu ích khác từ các tài xế có kinh nghiệm lâu năm là khi lái xe nếu xe ô tô di chuyển ì ạch hoặc không cân bằng mà lạng sang một bên thì nhiều khả năng lốp ô tô đang bị non hơi và bạn cần khắc phục sớm.