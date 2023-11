(VTC News) -

Trồng cây trong nhà không chỉ đơn giản là bố trí chiếu sáng thích hợp, bổ sung nước thường xuyên mà phải có cách chăm sóc hợp lý. Sự chăm sóc tận tình nhưng sai cách có thể khiến bạn vô tình giết chết cây cối của mình.

Sai lầm cần tránh khi trồng cây trong nhà

Nếu là người thích trang trí nhà cửa bằng cây cối, bạn sẽ muốn giữ cho cây trồng của mình luôn xanh tươi và đẹp mắt. Nhận biết những sai lầm cần tránh khi trồng cây trong nhà là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình chăm sóc cây của bạn.

Tưới nước quá nhiều

Tưới nước quá nhiều là một trong những sai lầm cần tránh khi trồng cây trong nhà (Ảnh: Bloombox Club)

Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng tất cả các loại cây trồng đều cần tưới nước thường xuyên. Thực tế, nhiều loại cây trồng trong nhà chỉ cần tưới nước mỗi tuần một lần, thậm chí một số cây còn cần ít nước hơn thế.

Kaylyn Hewitt, nhà thiết kế hoa có tiếng ở Mỹ, khuyên: “Hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu cây trồng của mình và hiểu các yêu cầu tưới nước cụ thể của nó. Các loại cây cần lịch tưới nước khác nhau và không có một lịch tưới phù hợp cho tất cả".

Kiểm tra đất trong chậu ba ngày một lần là một nguyên tắc nhỏ để đảm bảo bạn không tưới quá nhiều nước cho cây. Nếu thấy đất khô cứng, đã đến lúc bạn nên lấy bình tưới; còn nếu đất vẫn còn ẩm thì việc bổ sung nước có thể khiến rễ cây bị thối, đặc biệt là vào mùa đông, khi nhiệt độ giảm xuống.

Ngoài ra, nếu cây của bạn sống trong môi trường ẩm ướt, thay vì tưới quá nhiều nước, bạn nên thử dùng một số dụng cụ phun sương.

Chọn sai đất trồng

Nhiều người đánh giá thấp tầm quan trọng của đất trong quá trình chăm sóc cây trồng trong nhà. Một số loại đất thiếu chất dinh dưỡng, kết cấu và thành phần không phù hợp để giúp cây trồng phát triển tốt.

Khi nói đến việc trồng cây trong nhà, bạn không thể tùy tiện sử dụng bất cứ loại đất nào. Nên nghiên cứu cụ thể về cây mình định trồng để xác định loại đất. Bạn phải đảm bảo đất mình trộn hoặc mua sẵn phù hợp với yêu cầu của từng loại cây. Có cây thích đất cát, có cây thích đất thịt, có cây lại thích đất trộn mùn...

Một số cây cần đất giữ độ ẩm tốt, trong khi một số loại cây khác, chẳng hạn như xương rồng, lại thích hợp với loại đất giúp thoát nước nhanh (hàm lượng cát và than bùn cao) để ngăn ngừa thối rễ.

Ngoài ra, bạn nên mua sẵn thức ăn thực vật hữu cơ và thêm 1 giọt mỗi tuần để làm giàu đất trồng cây.

Cung cấp quá nhiều hoặc quá ít ánh sáng

Ánh sáng quá nhiều hay quá ít đều có thể là “nụ hôn chết chóc" đối với cây trồng trong nhà của bạn. Cây rất cần ánh sáng, nhưng đa số cây trồng trong nhà là cây thân mềm, chỉ cần ít nắng hoặc ánh nắng tán xạ nhẹ. Nếu bạn đặt chúng dưới ánh nắng trực tiếp, đặc biệt là vào những ngày hè, cây rất dễ héo úa.

Việc không cung cấp đủ ánh sáng cũng có thể khiến cây bị chết do thiếu quang hợp.

Do đó, trước khi đặt cây ở bất kỳ nơi nào trong nhà, bạn nên tìm hiểu về nhu cầu ánh sáng của chúng.

Thường xuyên thay đổi vị trí cây

Mỗi loại cây cảnh cần điều kiện ánh sáng, độ ẩm... khác nhau. Khi được đặt ở góc phù hợp, nó sẽ nhanh chóng thích nghi với điều kiện môi trường ở đó. Nhưng nếu bạn cứ thường xuyên "đảo qua đảo lại" các cây cảnh, chúng sẽ "sốc môi trường", không kịp thích nghi và rất dễ bị héo úa, lụi tàn. Đây là sai lầm cần tránh khi trồng cây trong nhà mà bạn nhất thiết phải nhớ.

Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh

Các loại cây trồng trong nhà thường thích hợp với điều kiện nhiệt độ vừa phải và ổn định. Chỉ một số ít cây thích nhiệt độ lạnh hoặc ấm hơn so với môi trường trong nhà. Nhiệt độ ban ngày an toàn cho cây cảnh trồng trong nhà là 18-24 độ C.

Nhiệt độ ổn định và vừa phải sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh. Nếu bạn đặt cây ở ban công, cửa sổ có gió lùa mạnh thì vào mùa đông, hãy chuyển nó vào trong nhà.

Không làm sạch lá cây

Không làm sạch lá là một sai lầm trong việc chăm sóc cây trồng trong nhà. (Ảnh: Bloombox Club)

Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng làm sạch lá là một phần của chế độ chăm sóc cây trong nhà. Việc thường xuyên làm sạch lá giúp cây của bạn trông bóng đẹp, xanh non hơn, đồng thời giữ cho cây khỏe mạnh.

Cây trồng trong nhà thường phải vật lộn với tình trạng thiếu ánh sáng mặt trời, đặc biệt nếu chúng ở trong phòng tối. Bụi tích tụ bẩn trên tán lá sẽ ngăn cây hấp thụ ánh sáng, giảm khả năng quang hợp. Do đó, cây trồng sẽ không thể chuyển đổi nước, carbon dioxide và ánh sáng mặt trời thành oxy và đường để sử dụng. Kết quả là chúng sẽ trở nên yếu ớt, không phát triển được.

Ngoài ra, lá cây được lau sạch sẽ giúp thanh lọc không khí, hút bụi mịn, chất độc, giúp bạn có môi trường sống trong lành hơn.

Kích thước chậu không phù hợp

Chậu quá nhỏ sẽ không đủ không gian cho rễ, khiến cây còi cọc, không phát triển được. Chậu quá lớn sẽ dễ gây tích tụ nước, làm thối rễ. Vì vậy, bạn nên chọn kích thước chậu phù hợp, sao cho nước thoát ra dễ dàng, rễ có đủ không gian để phát triển.

Nếu cây của bạn dường như đã phát triển vượt trội và trở nên quá lớn so với chậu trồng hiện tại, bạn nên thay chậu lớn hơn. Trong lúc thay chậu, bạn nên tranh thủ làm tơi xốp đất, bổ sung một số dưỡng chất để cây phát triển khỏe mạnh.

Không chăm sóc, làm sạch rễ

Bạn cần chăm sóc và cắt tỉa, dọn dẹp những rễ bị thối để cây khỏe mạnh. (Ảnh: Bloombox Club)

Hầu hết mọi người quá mải mê với hình dáng của lá, thân và hoa của cây trồng mà quên mất việc chăm sóc bộ rễ.

Rễ là mạch dinh dưỡng của cây, giúp cung cấp chất dinh dưỡng và độ ẩm để cây phát triển nên cần được giữ khỏe mạnh.

Khi quan sát cây trồng, đôi khi bạn nhận thấy rễ đang cố gắng thoát ra khỏi chậu. Đây là lúc bạn phải thay chậu, cũng là thời điểm tốt để kiểm tra rễ cây để biết sức khỏe của chúng. Nếu rễ cây có màu trắng hoặc màu kem sau khi đã được rửa sạch, đó là bộ rễ khỏe mạnh. Rễ cây không khỏe có màu nâu sẫm hoặc đen, thậm chí bị nhũn.

Để ngăn ngừa thối rễ, bạn nên cắt tỉa cây, dọn dẹp bộ rễ cho chúng. Những rễ rườm rà, rễ thối, cành lá héo úa cần được cắt tỉa gọn gàng.