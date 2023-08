(VTC News) -

Dựa trên những quy định chặt chẽ của Luật Công an nhân dân năm 2018, việc xử lý kỷ luật và xử phạt hành chính đối với cán bộ Cảnh sát giao thông khi vi phạm luật pháp là hoàn toàn tuân theo tính chất và mức độ của vi phạm. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý và công bằng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn đường bộ.

Trong trường hợp cán bộ Cảnh sát giao thông vi phạm và gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, việc bồi thường và bồi hoàn sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững trật tự và an toàn giao thông, đồng thời đảm bảo rằng những hậu quả do vi phạm luật giao thông gây ra sẽ được xử lý một cách công bằng và hợp lý.

Ngoài ra, để đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quá trình xử lý kỷ luật, Bộ Công an áp dụng Thông tư số 16/2016/TT-BCA ngày 08/4/2016 về quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân. Thông tư này đã được Bộ Công an áp dụng nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, kỷ luật và xử lý vi phạm, đồng thời đảm bảo tính pháp lý và công bằng cho các cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Từ việc sử dụng những quy định chặt chẽ của Luật Công an nhân dân năm 2018 và áp dụng Thông tư số 16/2016/TT-BCA ngày 08/4/2016, việc xử lý kỷ luật và xử phạt hành chính đối với cán bộ Cảnh sát giao thông được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và đáp ứng đúng mức độ và tính chất của từng vi phạm. Điều này làm tăng tính hiệu quả trong công tác quản lý và đảm bảo tính pháp lý trong mọi hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông nhận tiền có bị coi là hối lộ không?

Theo quy định tại Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015, việc lợi dụng chức vụ hoặc quyền hạn để nhận hối lộ là một hành vi vi phạm hình sự. Cụ thể, người sẽ bị xem là vi phạm hình sự nếu họ tiếp nhận hoặc hứa nhận bất kỳ lợi ích nào trực tiếp hoặc thông qua trung gian với mục đích làm hoặc không làm một việc gì đó vì lợi ích của mình hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Trong trường hợp này, hình phạt tù áp dụng có thể từ 2 năm đến 7 năm tù giam.

Tuy nhiên, quy định cũng rõ ràng rằng khi người vi phạm chỉ đưa hoặc hứa đưa một số tiền dưới 2 triệu đồng, thì hành vi của cảnh sát nhận tiền không đạt mức tội nhận hối lộ và không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, cảnh sát có thể bị xử lý kỷ luật và hành chính theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, người vi phạm không bị truy tố về tội đưa hối lộ theo Điều 364 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy vậy, hành vi của họ vẫn có thể bị xem là vi phạm hành chính và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Theo Điểm c, Khoản 3, Điều 21 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị áp dụng mức phạt hành chính từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ nhằm trốn tránh việc xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, trong trường hợp người vi phạm đưa tiền để "bỏ qua" vi phạm giao thông và số tiền đó dưới 2 triệu đồng, cảnh sát nhận tiền đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng họ có thể bị xử phạt hành chính và kỷ luật. Người vi phạm cũng sẽ không bị truy tố về tội đưa hối lộ, nhưng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định.

Cần lưu ý rằng việc cảnh sát giao thông nhận tiền từ người vi phạm giao thông vẫn được xem là hành vi đưa hối lộ, và điều này có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Hành vi đưa hối lộ được định nghĩa là việc trực tiếp hoặc qua trung gian đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác bất kỳ lợi ích nào nhằm yêu cầu hoặc thúc đẩy hành động vì lợi ích của người đưa hối lộ. Trong trường hợp này, người vi phạm giao thông đưa tiền cho cảnh sát giao thông với mục đích trốn tránh xử phạt, tạo ra lợi ích cho bản thân.

Tùy thuộc vào quy định của pháp luật và sự đánh giá của cơ quan điều tra và tòa án, cảnh sát giao thông nhận tiền có thể bị coi là đã chấp nhận hối lộ. Hành vi này có thể xem là vi phạm pháp luật và cảnh sát giao thông cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của luật phạm tội.

Tuy nhiên, việc xác định liệu cảnh sát giao thông đã nhận tiền một cách tự nguyện hay bị ép buộc là một vấn đề phức tạp và phụ thuộc vào bằng chứng và điều tra của cơ quan công an.

Trong một số trường hợp, có thể cảnh sát giao thông bị xuyên tạc hoặc bị lừa dối để nhận tiền, trong khi trong một số trường hợp khác, họ có thể tự ý lợi dụng vị trí của mình để đòi tiền từ người vi phạm. Việc này cần được điều tra và xác minh kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng và chính xác trong xử lý vi phạm hình sự và hành chính.